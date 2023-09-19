تعمل المرونة السلوكية على تسهيل التوسع السريع في النطاق في Grackles ذات الذيل الكبير

اكتشف باحثون من معهد ماكس بلانك للأنثروبولوجيا التطورية، وجامعة كاليفورنيا سانتا باربرا، وجامعة روتشستر، أن طائر الكرغل عظيم الذيل، وهو نوع من الطيور يتزايد عدد سكانه بسرعة في جميع أنحاء أمريكا الشمالية، يدين بنجاحه إلى طائره. سلوك. وجد الباحثون أن النسر عظيم الذيل قد زاد من اتساع موطنه وتكيف مع العيش في بيئات أكثر حضرية وقاحلة، على عكس أقرب أقربائه، النسر ذو الذيل القارب.

كشفت الدراسة، المستندة إلى ملاحظات علم المواطن لتواجد الطيور بين عامي 1979 و2019، أن طيور الغراب عظيم الذيل لم تنتقل ببساطة إلى موائل جديدة تتوافق مع متطلباتها السابقة ولكنها وسعت نطاقها بنشاط من خلال تغيير تفضيلات الموائل الخاصة بها. على العكس من ذلك، لم تحرك السروج ذات الذيل القارب نطاقها إلا قليلاً نحو الشمال استجابةً لتغير المناخ.

قام الباحثون أيضًا بالتحقيق في دور السلوك في قدرة حيوان الغراب ذو الذيل الكبير على التكيف مع الموائل الجديدة. ووجدوا أن السكان الموجودين على حافة النطاق أظهروا قدرًا أكبر من المرونة والمثابرة مقارنة بالسكان الذين لا يعيشون على الحافة. ويتكهن الباحثون بأن المثابرة تسمح للأفراد بإيجاد حلول للتحديات في بيئات جديدة، في حين أن التباين في المرونة بين السكان يزيد من فرص التوسع الناجح.

تسلط النتائج الضوء على أهمية المرونة والمثابرة في تسهيل التوسعات السريعة للمدى، وتشير إلى أن فهم كيفية تكيف الأنواع مثل طيور الكرغل كبيرة الذيل مع البيئات الجديدة يمكن أن يوفر رؤى لمساعدة الأنواع المتناقصة على التكيف مع التغيرات البيئية.

المصدر: مجلة مجتمع الأقران (DOI: 10.24072/pcjournal.320)