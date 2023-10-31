مطلوب أمين عام جديد لوزارة السياحة والثقافة والفنون وجايلتاخت والرياضة والإعلام

تبحث وزارة السياحة والثقافة والفنون وجايلتاخت والرياضة والإعلام عن أمين عام جديد سيكون مسؤولاً عن شؤون السياسة والميزانية والحوكمة. براتب تنافسي يزيد عن 230,000 يورو سنويًا، يهدف القسم إلى جذب مرشحين ذوي كفاءة عالية لهذا الدور المهم.

وسيكون للأمين العام مجموعة واسعة من المسؤوليات، بما في ذلك تطوير وترويج قطاع السياحة، والحفاظ على التراث الثقافي الأيرلندي الغني، ودعم اللغة الأيرلندية والحفاظ عليها. بالإضافة إلى ذلك، يتضمن الدور الإشراف على صناعة الرياضة، وكذلك قطاعي البث والإعلام. يلعب القسم دورًا حاسمًا في توفير التمويل لمذيعي الخدمة العامة RTÉ وTG4، مما يضمن استمرار هذه المنصات المهمة في تقديم محتوى عالي الجودة للجمهور.

من المتوقع أن يقدم المرشح الناجح مشورة سياسية قيمة للوزيرة كاثرين مارتن ووزراء الدولة. وسيكونون مسؤولين أيضًا عن تقديم القيادة الإستراتيجية والتوجيه لمختلف القطاعات الخاضعة لسلطة الإدارة.

ومن أجل التفوق في هذا المنصب، يجب أن يتمتع الأمين العام الجديد بالحكم السليم والوعي السياسي، خاصة عند التعامل مع المسائل المالية والسياساتية والتشغيلية. ومن الأهمية بمكان أن يكون لديهم فهم واضح للتحديات والفرص التي تنتظرهم وأن يتمكنوا من التعامل معها بفعالية.

إذا كنت مهتمًا بهذه الفرصة المثيرة، فلا تفوت الموعد النهائي لتقديم الطلبات، وهو الخميس 16 نوفمبر. وسيحل المرشح المختار محل الأمين العام الحالي، كاثرين ليكن، التي شغلت هذا المنصب منذ عام 2017.

ولمعالجة الانخفاض في إيرادات رسوم الترخيص وتشكيل مستقبل وسائل الإعلام، قامت الوزيرة كاثرين مارتن مؤخرًا بتأسيس لجنة الإعلام المستقبلية. ستقوم هذه اللجنة بالتحقيق وتقديم توصيات بشأن مستقبل المشهد الإعلامي في أيرلندا. ومن المتوقع أن يشارك الأمين العام الجديد بنشاط في تنفيذ أي تغييرات قد تنشأ عن النتائج التي تتوصل إليها هذه اللجنة.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هو دور الأمين العام في دائرة السياحة والثقافة والفنون والغايلتاخت والرياضة والإعلام؟

ج: الأمين العام مسؤول عن شؤون السياسة والميزانية والحوكمة داخل الوزارة، بما في ذلك تطوير وترويج قطاع السياحة، والحفاظ على التراث الثقافي، ودعم اللغة الأيرلندية، والإشراف على الرياضة والإذاعة والإعلام. القطاعات.

س: ما هو راتب وظيفة الأمين العام؟

ج: يبلغ راتب منصب الأمين العام أكثر من 230,000 ألف يورو سنويًا.

س: لمن سيتبع الأمين العام الجديد؟

ج: سيقدم الأمين العام الجديد تقاريره إلى وزيرة السياحة والثقافة والفنون والغايلتاخت والرياضة والإعلام، كاثرين مارتن، ووزراء الدولة.

س: متى يكون الموعد النهائي لتقديم الطلبات؟

ج: آخر موعد لتقديم الطلبات هو الخميس 16 نوفمبر.