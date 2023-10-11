استخدام الذكاء الاصطناعي لرصد الحيوانات البحرية الضخمة

تخطو أماندا هودجسون، عالمة الثدييات البحرية المقيمة في بيرث بأستراليا، خطوات واسعة في الحفاظ على أبقار البحر والسلاحف والحيتان وغيرها من الحيوانات البحرية. يمكن العثور على أبقار البحر، التي يشار إليها باسم "أبقار البحر"، في المياه الساحلية حول العالم، لكن أعدادها تتضاءل بسبب أنشطة التنمية وصيد الأسماك.

تركز أبحاث هودجسون على مراقبة الحيوانات البحرية الضخمة وموائلها الحيوية، مع التركيز بشكل خاص على أبقار البحر. تعمل هذه المخلوقات اللطيفة كمؤشرات على صحة النظام البيئي، حيث أن وجودها أو غيابها يمكن أن يكشف عن حالة مروج الأعشاب البحرية، والتي تعتبر حيوية لبقائها.

تقليديًا، كانت مراقبة أبقار البحر تتطلب قضاء ساعات لا تحصى في طائرات صغيرة، لإجراء مسح بصري لهذه الحيوانات. في عام 2007، كان هودجسون من بين الأوائل الذين استكشفوا استخدام الطائرات بدون طيار لإجراء مسوحات للحيوانات. وبينما قدمت الطائرات بدون طيار بيانات أكثر أمانًا ودقة، ظلت عملية المراجعة اليدوية لآلاف الصور تستغرق وقتًا طويلاً وتتطلب عمالة مكثفة.

ورغبة منه في إيجاد حل يمكنه أتمتة معالجة الصور، تعاون هودجسون مع خبراء الذكاء الاصطناعي والمعالجة الجغرافية لتطوير برنامج يسمى WISDAM. ومن خلال الاستفادة من تقنية TensorFlow مفتوحة المصدر من Google، أتاح WISDAM التحليل التلقائي للصور، ورسم خرائط للحيوانات داخل الصور، وتقييم بيئة الخلفية.

لقد أحدث تنفيذ WISDAM ثورة في مسوحات الحياة البرية من خلال تمكين الأفراد الذين ليس لديهم خبرة في المسح الجوي من إجراء المسوحات. تعتبر إمكانية الوصول هذه ذات أهمية خاصة في البلدان النامية حيث ينتشر أبقار البحر. ويستخدم الآن الباحثون والمجموعات المجتمعية والمنظمات غير الحكومية في جميع أنحاء العالم، من الحاجز المرجاني العظيم إلى سيشيل إلى المملكة العربية السعودية، نظام WISDAM لرصد أبقار البحر في مناطقهم.

وفي سيشيل، حيث تكاد تكون المسوحات التقليدية بطائرات يقودها مستحيلة تقريبًا، تُستخدم الآن طائرات بدون طيار مجهزة بنظام WISDAM لتحديد موقع أعداد أبقار البحر المحلية وإحصائها. منذ تطويره، قام WISDAM بتوسيع قدراته إلى ما هو أبعد من أبقار البحر ويمكنه الآن دعم عمليات المسح للسلاحف والحيتان والحيوانات البحرية الأخرى.

تتمثل رؤية هودجسون للمستقبل في مواصلة تطوير هذه التكنولوجيا وتوسيع نطاق استخدامها ليشمل بيئات ومناطق مختلفة من العالم. ومن خلال تسخير الذكاء الاصطناعي، سيتمكن أي شخص من المساهمة في جهود الحفاظ على الحياة البرية والمساعدة في مراقبة أعداد الحيوانات البحرية الضخمة.

المصدر: أماندا هودجسون