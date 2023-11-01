الأسرار العميقة لجندوانا: استكشاف تكوين وبقاء القارة العظمى القديمة

لا تزال غندوانا، وهي كتلة أرضية ضخمة كانت موجودة منذ مئات الملايين من السنين، تأسر العلماء الذين يسعون إلى كشف أسرارها. تتألف هذه القارة العملاقة القديمة من الأرض التي نعرفها الآن بإفريقيا وأمريكا الجنوبية والشرق الأوسط والهند وأستراليا، والتي تشكلت من خلال التفكك القاري لغندوانا منذ أكثر من 100 مليون سنة.

على مر السنين، سمحت التطورات في مجال الجيولوجيا للعلماء باكتساب فهم أعمق لغندوانا، على الرغم من أنه لا يزال هناك الكثير مما يجب اكتشافه. تشير دراسة حديثة أجراها فريق دولي من الباحثين إلى أن "الألماس فائق العمق" قد يحمل المفتاح لكشف أسرار تكوين غوندوانا وطول عمره.

أين تقع جندوانا؟

تقع غندوانا في نصف الكرة الجنوبي، وتضم أمريكا الجنوبية الحالية وإفريقيا وشبه الجزيرة العربية وشبه القارة الهندية والقارة القطبية الجنوبية ومدغشقر وأستراليا. لقد اعتقد العلماء منذ فترة طويلة أن هذه القارة العملاقة ظهرت إلى الوجود منذ ما بين 800 مليون و 550 مليون سنة.

مصطلح "جندوانا" صاغه العالم النمساوي إدوارد سوس وهو مشتق من منطقة في وسط الهند تحمل نفس الاسم. في اللغة السنسكريتية، تُترجم إلى "غابة الغوندز". تم استنتاج وجود غوندوانا من أدلة الصخور والحفريات الموجودة في أجزاء مختلفة من العالم، مما يشير إلى أن هذه العينات كانت متصلة معًا ولم تفصلها المحيطات.

دور الماس العميق الفائق

وفقًا للنظريات السائدة، تشكلت جندوانا نتيجة اصطدام عدة قارات قديمة خلال فترة ما قبل الكمبري المتأخرة، والتي يشار إليها غالبًا باسم "عالم جندوانا المفقود". كانت واحدة من قارتين عظيمتين قديمتين، والأخرى هي بانجيا، والتي تشكلت خلال العصر الكربوني المبكر، منذ حوالي 335 مليون سنة.

في حين أن العمليات الجيولوجية الدقيقة وراء دورة القارات العظمى لا تزال بعيدة المنال، فإن دراسة حديثة نشرت في مجلة نيتشر بعنوان "عصور الماس تحت الغلاف الجوي ودورة القارة العظمى" توفر رؤى قيمة حول تكوين غندوانا. واعتمد الباحثون على سجلات تبلور الماس الموجود تحت الغلاف الصخري، والتي أشارت إلى أن هذا الماس تشكل في أعماق تحت سطح الأرض ولم يصبح من الممكن الوصول إليه إلا بعد أن بدأ غوندوانا في التكسر قبل 120 مليون سنة.

فهم دورة القارة العظمى

ومن خلال أبحاثهم، اكتشف الفريق أن الماس فائق العمق لعب دورًا حاسمًا في دعم طفو جندوانا ونموه. تم ترسيب الماس الذي درسوه على سطح الأرض من خلال الانفجارات البركانية منذ حوالي 90 مليون سنة في البرازيل وغينيا بغرب إفريقيا. تشكلت هذه الماسات بين أعماق تتراوح بين 300 و700 كيلومتر تحت سطح الأرض، مما يقدم دليلاً إضافيًا على أن أمريكا الجنوبية وأفريقيا كانتا ذات يوم جزءًا من قارة جوندوانا العملاقة.

أسئلة وأجوبة (أسئلة وأجوبة):

س: ما هو الجندوانا؟

ج: كانت غندوانا قارة عملاقة قديمة كانت موجودة منذ مئات الملايين من السنين وتضم أفريقيا الحالية وأمريكا الجنوبية والشرق الأوسط والهند وأستراليا.

س: كيف تكونت جندوانا؟

ج: تشكلت غندوانا من خلال تفكك قارة عظمى أكبر، وتضمن تكوينها اصطدام قارات قديمة مختلفة.

س: ما هو الماس فائق العمق؟

ج: الماس فائق العمق هو ألماس تكوّن عميقًا تحت سطح الأرض ويحمل معلومات قيمة عن العمليات الجيولوجية وتاريخ القارات العظمى.

س: ما هو الدور الذي لعبه الماس فائق العمق في تكوين الجندوانا؟

ج: دعمت الماسات فائقة العمق طفو جندوانا ونموها، وقد قدمت دراستها نظرة ثاقبة لدورة القارة العظمى.

س: أين تقع جندوانا؟

ج: كانت غندوانا تقع في نصف الكرة الجنوبي وتضم أمريكا الجنوبية، وأفريقيا، والشرق الأوسط، والهند، وأستراليا، والقارة القطبية الجنوبية، ومدغشقر، وأستراليا.

(المصدر: Natureworldnews.com)