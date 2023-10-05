علماء ستانفورد يصنعون شكلاً نادرًا من الذهب مع تطبيقات محتملة في الإلكترونيات والطاقة

نجح العلماء في جامعة ستانفورد في تصنيع شكل نادر من الذهب، يُعرف باسم Au2+، ومثبت بواسطة هاليد البيروفسكايت. هذه المادة الفريدة لها تطبيقات محتملة في قطاعي الإلكترونيات والطاقة، وهي مرتبطة بالأبحاث السابقة التي أجراها لينوس بولينج الحائز على جائزة نوبل.

الذهب عنصر لا يتواجد بشكل طبيعي في صورته المستقرة Au2+. ومع ذلك، باستخدام هاليد البيروفسكايت، تمكن الباحثون في جامعة ستانفورد من إنشاء وتثبيت هذا الشكل بعيد المنال من الذهب. يمكن تصنيع Au2+ perovskite باستخدام مكونات بسيطة وفي درجة حرارة الغرفة، مما يجعل إنتاجه سريعًا وسهلاً.

يعد هذا الاكتشاف مهمًا لأن ذرات الذهب الموجودة في البيروفسكايت تظهر خصائص مشابهة لذرات النحاس في الموصلات الفائقة ذات درجة الحرارة العالية. بالإضافة إلى ذلك، فإن الذرات الثقيلة ذات الإلكترونات غير المتزاوجة، مثل Au2+، لها تأثيرات مغناطيسية فريدة لا تمتلكها الذرات الأخف.

ترجع ندرة Au2+ إلى التأثيرات النسبية، التي تحدث عندما تقترب الجسيمات من سرعة الضوء. تتسبب هذه التأثيرات في أن تصبح الإلكترونات المحيطة بذرات الذهب ثقيلة ومرتبطة بإحكام بالنواة. ونتيجة لذلك، يفقد الذهب بشكل طبيعي إلكترونًا واحدًا أو ثلاثة إلكترونات، مكونًا Au1+ أو Au3+، على التوالي، باستثناء تكوين Au2+.

لإنشاء البيروفسكايت المحتوي على Au2+، قام الباحثون بخلط كلوريد السيزيوم وكلوريد Au3+ في الماء، جنبًا إلى جنب مع حمض الهيدروكلوريك وفيتامين C. يتبرع فيتامين C بإلكترون، ويحول Au3+ إلى Au2+. هذه المادة تكون مستقرة في الحالة الصلبة ولكنها ليست في المحلول.

تم إجراء المزيد من الاختبارات والتحليلات، بما في ذلك التحليل الطيفي وحيود الأشعة السينية، لدراسة امتصاص الضوء والبنية البلورية للبيروفسكايت. ويعتقد الباحثون أن هذا الاكتشاف يفتح آفاقًا جديدة لتطوير مواد ذات خصائص مثيرة.

نُشرت هذه الدراسة في مجلة Nature Chemistry، وقاد البحث هيمامالا كاروناداسا، أستاذ الكيمياء المساعد بجامعة ستانفورد، وكورت ليندكويست، باحث ما بعد الدكتوراه في الكيمياء غير العضوية بجامعة برينستون.

مصادر:

– كيمياء الطبيعة: [الرابط]

– جامعة ستانفورد: [الرابط]

– جامعة برينستون: [الرابط]