وجدت الدراسة نشاطًا مضادًا للأكسدة في الحبوب الأفريقية الخالية من الغلوتين

اكتشف الباحثون في جامعة نورث كارولينا (UNC) جرينسبورو أن التيف، وهي حبوب خالية من الغلوتين تزرع تقليديا في شرق أفريقيا، تظهر خصائص مضادة للأكسدة في الخلايا البشرية. ركزت الدراسة، التي نشرت في مجلة مضادات الأكسدة، على تأثيرات مستخلصات إيراغروستيس تيف على الخلايا البشرية، ووجدت أن التيف يزيد من مستويات الجلوتاثيون، وهو جزيء مضاد للأكسدة له أدوار مختلفة في جسم الإنسان، والتعبير الجيني المرتبط بمسارات الجلوتاثيون.

Teff، الذي يُكتب أيضًا باسم "tef"، متوفر في الولايات المتحدة ومعروف بفوائده الصحية. تلعب مضادات الأكسدة دورًا حاسمًا في تحييد الجزيئات غير المستقرة في الجسم، وتقليل تلف الخلايا وتقديم مزايا صحية مثل تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان.

استخدمت الدراسة خطًا من خلايا سرطان الدم البشرية الوحيدة تسمى THP-1، والتي تستخدم على نطاق واسع في دراسات الأمراض، لفحص نشاط مضادات الأكسدة في التيف. قارن الباحثون أنواع التيف العاجية والبنية ووجدوا أن التيف البني أظهر مستويات أعلى من الجلوتاثيون. ويشير هذا الاكتشاف إلى أن بعض أنواع التيف قد يكون لها خصائص مضادة للأكسدة أعلى.

وأوضح الدكتور أياليو ليجابا أوسينا، الباحث الرئيسي، أن الدراسة تهدف إلى التعرف على أصناف التيف ذات أعلى خصائص مضادة للأكسدة. يقوم مختبر أوسينا حاليًا بتحليل 85 نوعًا من التيف البني على أمل عزل الجينات المسؤولة عن زيادة نشاط مضادات الأكسدة. الهدف على المدى الطويل هو تطوير التقنيات التي من شأنها أن تفيد منتجي التيف في الولايات المتحدة وأفريقيا.

يسلط البحث الضوء على أهمية التيف في توفير بدائل مغذية وخالية من الغلوتين. يُزرع التيف حاليًا كمحصول علفي في الولايات المتحدة، ويتم استيراد دقيقه للاستهلاك البشري. من المتوقع أن تؤدي الشعبية المتزايدة للأنظمة الغذائية الخالية من الغلوتين إلى زيادة الطلب على التيف.

كانت الدراسة عبارة عن جهد تعاوني بين مختبر أوسينا ومختبرات الدكتور زينكوان جيا والدكتور نيكولاس أوبرليس في جامعة نورث كارولاينا جرينسبورو. يجمع النهج متعدد التخصصات بين الخبرة في البيولوجيا الجزيئية النباتية والكيمياء وعلم السموم الجزيئي. كما أتاح البحث لطلاب المرحلة الجامعية والدراسات العليا فرصًا للمشاركة وساهم في تطورهم الأكاديمي والمهني.

وبشكل عام، تسلط الدراسة الضوء على نشاط التيف المضاد للأكسدة، وتسلط الضوء على فوائده الصحية المحتملة وأهميته في الأنظمة الغذائية الخالية من الغلوتين. ومع إجراء المزيد من الأبحاث، قد تمهد النتائج الطريق لهندسة خصائص مضادات الأكسدة في التيف والمحاصيل الأخرى.

المصدر: جامعة نورث كارولينا في جرينسبورو