الثدييات المتوهجة الغامضة: التألق الحيوي في مملكة الحيوان

اكتشف الباحثون في متحف غرب أستراليا أن التألق الحيوي، وهو القدرة على إصدار توهج ملون عند تعرضه للأشعة فوق البنفسجية، موجود في جميع أنواع الثدييات. يتناقض هذا الاكتشاف المفاجئ مع الافتراضات السابقة القائلة بأن التألق الحيوي يقتصر على أنواع محددة من الثدييات.

وتضمنت الدراسة تسليط ضوء الأشعة فوق البنفسجية على 125 حيوانًا ثدييًا من عائلات ورتب مختلفة، مما كشف عن مجموعة واسعة من الألوان المتوهجة. تنبعث من آذان الثعلب الأحمر المدببة توهج أخضر فلوري، بينما أظهر الدب القطبي والحمار الوحشي والفهد علامات متوهجة باللون الأبيض والأصفر والأسود على التوالي. حتى أجنحة الخفاش ذو الأنف الورقي البرتقالي تحولت إلى هيكل عظمي أبيض شبحي. كان البيلبي الأكبر، وهو حيوان جرابي صغير، يتلألأ مثل الماس تحت ضوء الأشعة فوق البنفسجية.

اكتشف الباحثون أن حوالي نصف عائلات الثدييات أظهرت تألقًا حيويًا، بما في ذلك أجزاء الجسم المختلفة مثل الفراء والمخالب والأسنان والشوارب، وحتى بعض الجلد العاري. وكان الاستثناء الوحيد هو الدلفين القزم الدوار، الذي كانت أسنانه هي الميزة الفلورية الوحيدة.

يحدث التألق الحيوي عندما تمتص مادة كيميائية، مثل البروتين، الأشعة فوق البنفسجية ثم تنبعث منها طولًا موجيًا أطول من الضوء. وقد لوحظ في العديد من الكائنات الحية الأخرى مثل المرجان والسلاحف البحرية والضفادع والببغاوات وحتى البشر. ومع ذلك، فإن الغرض وميزة هذه الظاهرة في الثدييات لا تزال غير واضحة. ويتكهن بعض العلماء بأنه قد يكون بمثابة تكيف بيولوجي، في حين يعتقد آخرون أنه يمكن أن يكون نتيجة ثانوية للكيمياء السطحية.

وأشار الباحثون أيضًا إلى أن التألق كان أكثر انتشارًا بين الأنواع الليلية، مما يشير إلى أنه قد يلعب دورًا في تعزيز الرؤية أثناء ظروف الإضاءة المنخفضة. على سبيل المثال، قد تستخدم الثدييات التي تكون أكثر نشاطًا في الليل علامات الفلورسنت الحيوي لجذب الشركاء أو الدفاع عن أراضيها. ومع ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث لفهم أهمية التألق الحيوي في الثدييات بشكل كامل.

بغض النظر عن الغرض منه، فإن وجود التألق الحيوي في جميع أنواع الثدييات يعد اكتشافًا رائعًا. إنه يضيف إلى دسيسة وتنوع مملكة الحيوان، ويسلط الضوء على مقدار ما لا يزال يتعين علينا أن نتعلمه عن العالم الطبيعي.

تم نشر هذا البحث في الجمعية الملكية للعلوم المفتوحة.

مصادر:

– Travouillon, KJ, McNamara, K., Cheng, K., Llamas, B., Farrugia, T., Guay, P.-J., آرتشر, M. (2023). ينتشر التألق الحيوي على نطاق واسع في الثدييات. الجمعية الملكية للعلوم المفتوحة، 10(2)، 211722.