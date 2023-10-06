وفرة من المخلوقات ذات الفراء: تم العثور على أكثر من 100 حيوان ثديي متوهج

كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون أن ليس فقط أحاديات المسلك والقوارض هي التي لديها القدرة على التوهج؛ ويشترك أكثر من 100 نوع آخر من الثدييات في هذه الصفة. توسع النتائج بشكل كبير قائمة الثدييات المعروفة بإظهار التألق الحيوي.

التألق الحيوي هو قدرة الحيوانات على امتصاص الضوء فوق البنفسجي وإصداره بألوان مختلفة على الطيف الكهرومغناطيسي. وهو يختلف عن التلألؤ البيولوجي، حيث يحدث الفلورة الحيوية عندما يتعرض الحيوان لمصدر ضوء خارجي، وليس من ردود الفعل الداخلية.

وكانت الأبحاث السابقة قد اكتشفت بالفعل أن خلد الماء وطائر الربيع يمتلكان تألقًا حيويًا. ومع ذلك، فإن الدراسة الحالية تشمل 124 نوعًا إضافيًا من الثدييات، ليصل إجمالي عدد الثدييات المتوهجة المعروفة إلى 125.

درس الباحثون العينات الموجودة في مجموعة متحف أستراليا الغربية للتعرف على الثدييات ذات الفلورسنت الحيوي. بعض الأمثلة على هذه الأنواع تشمل البيلبي، المدرع، النمر، الثعلب الأحمر، الدلفين، والقط المنزلي.

ومن المثير للاهتمام أن أجزاء محددة فقط من فراء بعض الحيوانات أظهرت مضانًا. على سبيل المثال، يتوهج الفراء الأبيض في القطط ولكن ليس الفراء الداكن. علاوة على ذلك، كشفت الدراسة أن الفراء الأبيض أو فاتح اللون كان متألقا في 107 نوعا من أصل 125 نوعا، في حين توهجت المخالب المصبوغة في 68 نوعا من أصل 125 نوعا.

قام الباحثون أيضًا بالتحقيق فيما إذا كان التألق أكثر شيوعًا في الأنواع الليلية أو النهارية. واكتشفوا أن كلا النوعين من الثدييات أظهرا تألقًا حيويًا، لكن الثدييات الليلية تميل إلى إظهاره بشكل أكبر.

ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن تسليط ضوء الأشعة فوق البنفسجية لرصد الثدييات المتوهجة في الليل يمكن أن يضر بصرها. يُنصح عشاق الطبيعة باستخدام الضوء الأحمر لتسليط الضوء بدلاً من الأشعة فوق البنفسجية.

وفي الختام، تسلط هذه الدراسة الضوء على التنوع الملحوظ للثدييات وقدراتها الفريدة. إن اكتشاف أكثر من 100 من الثدييات المتوهجة يوسع فهمنا للتألق الحيوي في مملكة الحيوان.

مصادر:

– الجمعية الملكية للعلوم المفتوحة – https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rsos.232368