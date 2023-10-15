العثور على أكثر من 100 حيوان ثديي متوهج، بما في ذلك القطط

اكتشفت دراسة حديثة أن أكثر من 100 نوع من الثدييات، بما في ذلك القطط، تمتلك القدرة على التوهج تحت ضوء الأشعة فوق البنفسجية. تحدث هذه الظاهرة، المعروفة باسم التألق الحيوي، عندما تمتص الحيوانات الضوء فوق البنفسجي وتصدره بألوان مختلفة من الطيف الكهرومغناطيسي. على عكس التلألؤ البيولوجي، الذي ينبع من التفاعلات الداخلية داخل الكائن الحي، يعتمد الفلورة الحيوية على مصدر ضوء خارجي.

في السابق، كانت خلد الماء والأبوسوم والسناجب الطائرة هي الثدييات الوحيدة المعروفة التي تظهر التألق الحيوي. ومع ذلك، فقد وسع هذا البحث الجديد القائمة بشكل كبير، ليصل العدد الإجمالي لأنواع الثدييات المتوهجة إلى 125. ولإجراء الدراسة، قام الباحثون بفحص العينات الموجودة في مجموعة متحف أستراليا الغربية وحددوا العديد من الثدييات ذات الفلورية الحيوية. ومن بين هذه الحيوانات النمر والثعلب الأحمر والدب القطبي والقط المنزلي.

ومن المثير للاهتمام أن الدراسة كشفت أن الفراء الأبيض وذو الألوان الفاتحة أظهر تألقًا في 107 من أصل 125 نوعًا. بالإضافة إلى ذلك، أصدرت المخالب المصبوغة توهجًا في 68 نوعًا. وقد وجد أيضًا أن التألق الحيوي يحدث في كل من الثدييات النهارية والليلية، على الرغم من أن المجموعة الأخيرة تميل إلى إظهار انتشار أعلى قليلاً لهذه الصفة.

ومع ذلك، يحذر الباحثون من استخدام أضواء الأشعة فوق البنفسجية لتحديد موقع الثدييات المتوهجة في الليل، لأن التعرض للأشعة فوق البنفسجية يمكن أن يضر بصرها. وبدلاً من ذلك، ينصحون باستخدام الأضواء الحمراء لتسليط الضوء. سواء كان الأمر يتعلق بالعثور على قطة أو دب قطبي، فمن الأفضل توخي الحذر أثناء استكشاف هذا الجانب الرائع من بيولوجيا الثدييات.

مصادر:

- الجمعية الملكية للعلوم المفتوحة

– متحف أستراليا الغربية