بينما يتصارع العالم مع العواقب المزعجة لتغير المناخ، اكتشف العلماء طريقة جديدة وحقيقية تتأثر بها الأرض. كشفت دراسة حديثة أن سلوك أمواج المحيط، وخاصة تلك التي تحركها العواصف، قد تغير بسبب التغيرات الناجمة عن المناخ. لا تساهم هذه الموجات في ارتفاع مستويات سطح البحر فحسب، بل لديها أيضًا القدرة على زعزعة أسس كوكبنا.

وقد التقطت أجهزة قياس الزلازل، وهي الأدوات المستخدمة في المقام الأول لرصد الزلازل، هذه التغييرات عن غير قصد. في حين أنها مصممة للكشف عن الأحداث القوية، فإنها تلتقط أيضًا هزة خلفية ثابتة ناجمة عن أمواج المحيط التي تحركها العواصف. توفر هذه الاهتزازات الدقيقة، المعروفة باسم الهزات الأرضية الصغيرة العالمية، رؤى قيمة حول صحة محيطاتنا والنظام المناخي الأوسع.

ركزت الدراسة على المتغير الأساسي لهذه الهزات الأرضية الصغيرة، وفحصت تاريخ هذه الاضطرابات منذ الثمانينات. كشف تحليل البيانات من 1980 موقعًا لرصد الزلازل في جميع أنحاء العالم أن 52% من هذه المحطات سجلت زيادة في طاقة الأمواج وتضخيمًا مناظرًا لخلفية الأرض. وقد ظلت طاقة أمواج المحيط في ارتفاع مطرد، بمتوسط ​​زيادة سنوية قدرها 79% منذ أواخر القرن العشرين. ومع ذلك، منذ عام 0.27، تسارع هذا المعدل إلى 20% سنويًا، مما يشير إلى اتجاه مثير للقلق يتمثل في تكثيف نشاط الأمواج.

وتقع المناطق التي تشهد أكبر زيادة في طاقة الزلازل الصغيرة في المحيط الجنوبي بالقرب من شبه جزيرة القارة القطبية الجنوبية، وهي منطقة معروفة بطقسها العاصف. بالإضافة إلى ذلك، حددت الدراسة زيادة كبيرة في شدة الأمواج والمخاطر الساحلية في شمال المحيط الأطلسي. وتتوافق هذه النتائج مع الأبحاث السابقة التي تسلط الضوء على تزايد شدة العواصف في هذه المنطقة.

وتشكل هذه التغيرات في أمواج المحيط تهديدا خطيرا للمجتمعات الساحلية المعرضة بالفعل لارتفاع منسوب سطح البحر. يمكن أن يتسبب الجمع بين ارتفاع الأمواج المرتفعة وارتفاع مستوى سطح البحر والهبوط في أضرار جسيمة للبنية التحتية وتسارع تآكل السواحل. ومن الأهمية بمكان اتخاذ الإجراءات اللازمة للتخفيف من هذه الآثار وحماية المناطق المعرضة للخطر.

علاوة على ذلك، فإن البيانات الزلزالية التي تم جمعها بواسطة أجهزة قياس الزلازل تقدم نظرة ثاقبة للتغيرات الموسمية للعواصف الشتوية القوية وارتباطاتها بالظواهر المناخية مثل ظاهرة النينيو والنينيا. وهذا يوضح العلاقة المعقدة بين تغير المناخ وديناميكيات المحيطات، مع التأكيد على أن آثار تغير المناخ تمتد إلى ما هو أبعد من بيئتنا؛ إنهم يشكلون الأرض حرفيًا تحت أقدامنا.

أسئلة وأجوبة:

س: كيف تتأثر أمواج المحيط بتغير المناخ؟

ج: يتسبب تغير المناخ في حدوث تغيرات في سلوك أمواج المحيطات، وخاصة تلك التي تحركها العواصف. وتتزايد طاقة هذه الأمواج مما يؤدي إلى ارتفاع ارتفاع الأمواج مما يشكل خطرا على المجتمعات الساحلية.

س: ما هي الهزات الأرضية الصغيرة العالمية؟

ج: الهزات الأرضية الصغيرة العالمية هي اهتزازات دقيقة في القشرة الأرضية ناجمة عن أمواج المحيط التي تحركها العواصف. تلتقط أجهزة قياس الزلازل هذه الاهتزازات وتوفر نظرة ثاقبة لحالة محيطاتنا ونظام المناخ.

س: ما هي المناطق التي تشهد أكبر زيادة في طاقة الأمواج؟

ج: شهد المحيط الجنوبي بالقرب من شبه جزيرة القارة القطبية الجنوبية وشمال المحيط الأطلسي أعلى زيادة في طاقة الزلازل الصغيرة. وتشتهر هذه المناطق بطقسها العاصف وارتفاع شدة العواصف.

س: كيف تؤثر التغيرات في أمواج المحيط على المجتمعات الساحلية؟

ج: يشكل ارتفاع الأمواج، إلى جانب ارتفاع مستوى سطح البحر وانخفاضه، تهديداً كبيراً للمجتمعات الساحلية. ويمكن أن يؤدي هذا المزيج إلى تدمير البنية التحتية، وتسارع التآكل، وزيادة المخاطر الساحلية.