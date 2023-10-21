قد يؤدي الاحتباس الحراري إلى زيادة انتشار الحيوانات المفترسة للشعاب المرجانية

لا يساهم الاحتباس الحراري في تبييض المرجان فحسب، بل يمكن أن يؤدي أيضًا إلى زيادة أعداد نجم البحر ذو التاج الشوكي، والذي يُعرف بأنه مفترس للشعاب المرجانية. يعتبر نجم البحر هذا، في مرحلة البلوغ، من الحيوانات المفترسة الحقيقية التي تلتهم الشعاب المرجانية. ومع ذلك، كأحداث، فإنها تعمل كحيوانات عاشبة وتنتظر حتى يتعافى المرجان الحي قبل أن يصبح مفترسًا للشعاب المرجانية.

أجرى علماء من جامعة سيدني تجارب لاختبار مقاومة نجم البحر الصغير ذو التاج الشوكي للإجهاد الحراري. وتهدف التجارب إلى محاكاة ظروف موجات الحرارة البحرية التي تؤدي إلى ابيضاض المرجان ووفياته. تعرض نجم البحر لسيناريوهات موجة الحر مع درجات حرارة تتراوح بين 28 درجة مئوية إلى 30 درجة مئوية، وأظهر قدرة أكبر بكثير على تحمل ظروف موجة الحر مقارنة بالشعاب المرجانية.

وجدت الدراسة، التي نشرت في مجلة Global Change Biology، أن صغار نجم البحر ذو التاج الشوكي كانوا قادرين على تحمل درجات الحرارة المرتفعة لمدة تصل إلى 20 يومًا. وهذه المقاومة أكبر بثلاث مرات تقريبًا من شدة الحرارة التي تسبب ابيضاض المرجان. تشير النتائج إلى أن ارتفاع درجة حرارة المياه يمكن أن يفيد نجم البحر هذا. إن وفرة موائل الركام المرجاني الناتجة عن ابيضاض المرجان ووفياته تسمح بزيادة أعدادها بمرور الوقت.

يشكل ارتفاع درجة حرارة المحيطات تهديدًا مباشرًا لبقاء المرجان، حيث تختفي أنواع مختلفة من المرجان في مناطق مثل البحر الأبيض المتوسط ​​والحاجز المرجاني العظيم في أستراليا التي تعاني من ابيضاض شديد. وفقًا لتقرير صادر عن الحكومة الأسترالية، تضرر 91% من الشعاب المرجانية في الحاجز المرجاني العظيم بسبب التبييض بعد موجة حر صيفية طويلة.

في الختام، يشكل الاحتباس الحراري تهديدًا كبيرًا للشعاب المرجانية، ليس فقط من خلال التبييض، ولكن أيضًا من خلال تعزيز تكاثر نجم البحر ذو التاج الشوكي. إن فهم آثار تغير المناخ على النظم البيئية البحرية أمر بالغ الأهمية لجهود الحفظ.

مصادر:

- جامعة سيدني

– مجلة بيولوجيا التغير العالمي