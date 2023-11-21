رؤى جديدة حول النشاط البركاني لآيو

ألقت دراسة حديثة أجراها فريق من الباحثين من مختبر الدفع النفاث التابع لناسا ومعهد كاليفورنيا للتكنولوجيا وجامعة أريزونا وجامعة ولاية أريزونا ضوءا جديدا على النشاط البركاني للقمر آيو، أحد أقمار كوكب المشتري. ومن خلال تحليل بيانات الانبعاثات الحرارية التي تم الحصول عليها من أجهزة الاستشعار الموجودة على مركبة جونو الفضائية، تمكن الباحثون من إنشاء رؤية عالمية للنشاط البركاني على آيو.

أشارت الأبحاث السابقة إلى أن آيو هو أكثر الأجسام نشاطًا بركانيًا في النظام الشمسي، مع سطح مغطى بالكالديرا وأنهار من الصخور المنصهرة. لطالما كان العلماء فضوليين بشأن مصدر هذا النشاط البركاني المكثف. تشير الفرضية السائدة إلى أن تسخين المد والجزر الناجم عن قوة جاذبية المشتري هو المسؤول عن توليد الحرارة اللازمة لتغذية الانفجارات البركانية. ومع ذلك، كان هناك جدل حول ما إذا كانت هذه الحرارة تنشأ من أعماق آيو أو أقرب إلى سطحه.

تقدم الدراسة الجديدة أدلة دامغة تدعم الفرضية الأخيرة. اكتشف الباحثون أن آيو يصدر حرارة أكثر بنسبة 60% على طول خطوط العرض المنخفضة مقارنة بخطوط العرض الأعلى. وتشير هذه النتيجة إلى أن الحرارة المسؤولة عن النشاط البركاني تتركز تحت سطح القمر مباشرة. يقترح الباحثون أن آيو قد يكون لديه غطاء علوي ناعم أو حتى محيط منصهر تحت قشرته.

تعتمد النظرة العالمية للنشاط البركاني الذي أنشأه فريق البحث على تحليل 266 نقطة بركانية ساخنة. توفر هذه الخريطة الحرارية الشاملة رؤى قيمة حول توزيع وكثافة النشاط البركاني عبر القمر. كما يسلط الضوء على أهمية دراسة قطبي آيو، التي لم تحظ باهتمام كبير في الأبحاث السابقة.

يعد فهم ديناميكيات النشاط البركاني لآيو أمرًا بالغ الأهمية لكشف أسرار جيولوجيا الكواكب والعمليات التي تشكل الأجرام السماوية. ومما لا شك فيه أن الدراسات المستقبلية سوف تعتمد على هذه النتائج، ومن المحتمل أن تقدم رؤى أكثر تفصيلاً حول النشاط البركاني المثير للاهتمام في آيو.

أسئلة وأجوبة

ما هو المصدر الرئيسي للحرارة للنشاط البركاني آيو؟

يُعتقد أن المصدر الرئيسي للحرارة للنشاط البركاني لأيو هو تسخين المد والجزر الناجم عن قوة جاذبية المشتري. تؤدي التغيرات في المسافة بين آيو والمشتري إلى احتكاك المواد الصخرية للقمر، مما يؤدي إلى إنتاج الحرارة.

أين تقع الحرارة المسؤولة عن النشاط البركاني لآيو؟

يشير البحث الجديد إلى أن الحرارة المسؤولة عن النشاط البركاني لآيو تتركز أسفل سطح القمر مباشرة، خاصة على طول خطوط العرض المنخفضة. تشير هذه النتيجة إلى احتمال وجود طبقة علوية ناعمة أو حتى محيط منصهر تحت قشرة آيو.

كيف تم إنشاء النظرة العالمية للنشاط البركاني لأيو؟

تم إنشاء النظرة العالمية للنشاط البركاني لأيو من خلال تحليل بيانات الانبعاثات الحرارية التي تم الحصول عليها من أجهزة الاستشعار الموجودة على المركبة الفضائية جونو. قام الباحثون بدمج البيانات الجديدة من مدار جونو حول قطبي المشتري مع البيانات السابقة لرسم خريطة لـ 266 نقطة بركانية ساخنة عبر آيو.

ما أهمية دراسة قطبي آيو؟

تعد دراسة قطبي آيو أمرًا بالغ الأهمية لفهم توزيع وكثافة النشاط البركاني على القمر. ركزت الأبحاث السابقة بشكل أساسي على خط استواء آيو، ولم يُعرف سوى القليل عن قطبيه. تسلط الدراسة الجديدة الضوء على الحاجة إلى دراسة المناطق القطبية للحصول على فهم شامل للعمليات البركانية في آيو.

المصدر phys.org