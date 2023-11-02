دراسة جديدة تكشف عن تسارع مثير للقلق في ظاهرة الاحتباس الحراري

كشفت دراسة حديثة أجراها جيمس هانسن، العالم الشهير والمدافع الأوائل عن الوعي بتغير المناخ، عن نتائج مثيرة للقلق فيما يتعلق بحساسية مناخ الأرض للتغيرات التي يسببها الإنسان. وخلافا للتقديرات السابقة، يشير البحث إلى أن ظاهرة الاحتباس الحراري تتسارع بمعدل أسرع بكثير مما كان متوقعا. وإذا استمرت الاتجاهات الحالية، فمن الممكن أن نصل إلى عتبة درجة الحرارة الحرجة البالغة 1.5 درجة مئوية المنصوص عليها في اتفاق باريس للمناخ في غضون العقد المقبل، مع توقع زيادة حادة قدرها درجتين مئويتين بحلول عام 2.

وتتجاوز خطورة هذه التوقعات توقعاتنا السابقة وتنبئ بمستقبل يعاني من أحداث مناخية أكثر تكرارا وشدة، مما يشكل تحديات غير مسبوقة لبقاء الإنسان. وما يثير القلق حقاً هو أن جزءاً كبيراً من ظاهرة الاحتباس الحراري هذه أصبحت بالفعل "في طور الإعداد" بسبب الاستهلاك المستدام للوقود الأحفوري. وترى الدراسة أن حساسية الأرض لتأثيرات الوقود الأحفوري أكبر بكثير مما كان يعتقد سابقا، مما يؤدي إلى تفاقم معدل الاحتباس الحراري وتكثيف التأثيرات التي نشهدها بالفعل.

وفي ضوء حالة الطوارئ المناخية هذه، يدعو هانسن وفريقه البحثي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة في شكل ضريبة عالمية على الكربون. ويتضمن اقتراحهم استراتيجية أكثر إثارة للجدل تُعرف باسم "الهندسة الجيولوجية الشمسية". يتضمن هذا النهج غير التقليدي تخفيف درجة حرارة الأرض بشكل مصطنع عن طريق حقن الكبريت في الغلاف الجوي، مما يخلق درعًا عاكسًا يحرف ضوء الشمس بعيدًا عن الكوكب. في حين أن الهندسة الجيولوجية الشمسية لا تخلو من المنتقدين بسبب المخاطر البيئية المحتملة، فإن بعض العلماء يزعمون أن هذا الإجراء الاستثنائي لا غنى عنه في تجنب الزيادات الكارثية في درجات الحرارة.

يعد هذا البحث الرائد بمثابة دعوة للاستيقاظ لا لبس فيها، ويتطلب بذل جهود فورية ومتضافرة لمكافحة أزمة المناخ. وفي حين أن خفض الانبعاثات لا يزال يشكل أهمية قصوى، فإن التقدم في التحول إلى مصادر الطاقة الخالية من الكربون وإنشاء آليات فعالة لتسعير الكربون كان بطيئا بشكل مخيب للآمال. وبالتالي، قد يكون التدخل المؤقت من خلال إدارة الإشعاع الشمسي ضروريًا لتأمين مستقبل أكثر إشراقًا للأجيال القادمة.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ):

سؤال: هل تتسارع ظاهرة الاحتباس الحراري؟

ج: نعم، وفقاً لدراسة حديثة أجراها جيمس هانسن، فإن ظاهرة الانحباس الحراري العالمي تتسارع بوتيرة أسرع مما كان متوقعاً من قبل.

س: ما هي الزيادات المتوقعة على درجات الحرارة؟

ج: تتوقع الدراسة أن يتجاوز العالم 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة خلال العقد المقبل ويصل إلى زيادة بمقدار درجتين بحلول عام 2.

سؤال: هل سيتجاوز العالم عتبة الـ 1.5 درجة مئوية؟

ج: نعم، إذا استمرت ظاهرة الاحتباس الحراري بمعدلها الحالي، فمن المرجح أن يتم انتهاك عتبة درجة الحرارة المتفق عليها دوليا والتي تبلغ 1.5 درجة مئوية والمحددة في اتفاق باريس للمناخ في وقت أقرب بكثير مما كان متوقعا.

س: ما هي عواقب الاحترار العالمي المتسارع؟

ج: تحذر الدراسة من أن الاحترار العالمي المتسارع سيؤدي إلى ظروف مناخية أكثر تطرفا ويشكل تحديات أكبر لبقاء الإنسان على قيد الحياة.

س: ما الحلول المقترحة لمعالجة هذه الأزمة؟

ج: يوصي الباحثون بتنفيذ ضريبة عالمية على الكربون واستكشاف إمكانات الهندسة الجيولوجية الشمسية، وهو نهج مثير للجدل يتضمن حقن الكبريت في الغلاف الجوي لخفض درجات الحرارة العالمية.