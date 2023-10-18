دقيق الصخور الجليدية: تعزيز امتصاص الماء للزراعة في جرينلاند

يشير بحث جديد إلى أن استخدام دقيق الصخور الجليدية يمكن أن يحسن امتصاص الماء في الحقول المزروعة في جرينلاند. هذا الاكتشاف لديه القدرة على إحداث ثورة في الزراعة في جرينلاند من خلال تقليل مخاطر تآكل المياه وتحسين ظروف نمو النباتات.

لقد تطورت الزراعة الحديثة في جرينلاند منذ ما يقرب من قرن من الزمان، مع التركيز على أعلاف الماشية مثل الأغنام والعشب. وفي السنوات الأخيرة، أصبحت زراعة محاصيل مثل البطاطس والبنجر مجدية تجاريًا أيضًا. ومع ذلك، تطرح الزراعة في جرينلاند تحديات مختلفة، أحدها هو ضعف قدرة التربة على امتصاص الماء.

قامت دراسة أجراها باحثون في جامعة آرهوس بتحليل عينات التربة من 23 منطقة رعوية ومزروعة في جنوب جرينلاند. وكشفت النتائج أن 99% من التربة كانت طاردة للماء، و98% منها أظهرت درجة شديدة من طاردة الماء. تحدث هذه الظاهرة، المعروفة باسم الكارهة للماء، عندما تكافح التربة لامتصاص الماء بسبب وجود طبقة دهنية على جزيئات التربة.

عندما لا تستطيع التربة امتصاص الماء بشكل فعال، فإنها يمكن أن تعيق الإنتاج الزراعي عن طريق زيادة الجريان السطحي والتآكل. كما أنه يحد من تسرب المياه من هطول الأمطار أو الري ويقلل من توافر العناصر الغذائية للنباتات.

ولمعالجة هذه المشكلة، اكتشف الباحثون طرقًا مختلفة لتحسين امتصاص الماء في التربة الجرينلاندية. يتضمن أحد الأساليب زيادة محتوى التربة من الطين، وهو أمر شائع الاستخدام في أجزاء أخرى من العالم. ومع ذلك، فإن توافر الطين محدود في التربة الجرينلاندية. من ناحية أخرى، يتوافر الدقيق الصخري الجليدي بكثرة في المنطقة.

يتشكل دقيق الصخور الجليدية عندما يتم سحق الصخور وتكسيرها أثناء تحرك الأنهار الجليدية عبر التضاريس. فهو غني بالمعادن ويحتوي على نسبة عالية من جزيئات الطين. أجرى الباحثون تجربتين ميدانيتين في جنوب جرينلاند لتحديد كيفية تأثير إضافة دقيق الصخور الجليدية بكميات مختلفة على قدرة التربة على امتصاص الماء.

أظهرت النتائج أن استخدام دقيق الصخور الجليدية يمكن أن يكون مفيدًا لتحسين امتصاص الماء في التربة الزراعية في جرينلاند. هذا الاكتشاف له آثار إيجابية على الزراعة في جرينلاند، وسيتم التحقيق فيه بشكل أكبر من حيث آثاره على المدى الطويل.

تعد هذه الدراسة جزءًا من جهد بحثي أكبر لتحسين ظروف الزراعة في جرينلاند في مواجهة تغير المناخ. ويجري استكشاف ممارسات زراعية مستدامة ومنتجة، ويعد استخدام دقيق الصخور الجليدية لتحسين التربة وسيلة واعدة لمتابعة.

المصدر: جامعة آرهوس