فتاة تبلغ من العمر 8 سنوات تكتشف عظام الماموث النادرة أثناء الصيد في روسيا

توصلت فتاة تبلغ من العمر 8 سنوات تدعى مريم ميرسيتوفا إلى اكتشاف غير عادي أثناء قيامها بالصيد مع والدها على طول شواطئ نهر أوكا بالقرب من نوفينكي غرب روسيا. وفي ضربة حظ، عثرت على عظام ساق ماموث صوفي وفقرة من بيسون ما قبل التاريخ، والتي تم كشفها بسبب انهيار أرضي حديث.

متحمسًا وفضوليًا بشأن النتائج التي توصلت إليها، التقط والد مريم صورًا للعظام وأرسلها إلى محمية متحف نيجني نوفغورود على أمل التعرف عليها. ولدهشتهم، أكد المتحف أن العظام تعود إلى ماموث صوفي، وتحديدًا اللقمة، أو مفصل الركبة، وأسفل الساق. تشير العظام المحفوظة جيدًا إلى أنها تنتمي على الأرجح إلى ماموث بالغ كبير ويقدر عمرها بحوالي 100,000 عام.

الماموث الصوفي، العمالقة القدماء الذين جابوا المناطق المتجمدة في أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية، كانوا شائعين في يوم من الأيام حتى انقرضوا منذ حوالي 10,000 عام. أدت نهاية العصر الجليدي إلى تعطيل موطنها ومصادر غذائها، مما أدى إلى تسريع زوالها، وربما تفاقمت بسبب الصيد البشري.

يحمل هذا الاكتشاف قيمة علمية كبيرة للباحثين الذين يدرسون هذه المخلوقات المهيبة في الماضي. تشتهر روسيا، وخاصة سيبيريا، بوفرة حفريات الماموث. وقد حافظ المناخ المتجمد في المنطقة على بعض العينات بشكل جيد، حتى أن بعضها تم تحنيطها. على سبيل المثال، تم العثور على بقايا محنطة لعجل ماموث يدعى ليوبا في عام 2007 في شبه جزيرة يامال.

وإلى جانب عظام الماموث، عثرت مريم أيضًا على فقرات لبيسون السهوب، وهو أحد أسلاف البيسون الأوروبي والأمريكي الحديث. شهد عصر البليستوسين، الذي تراوح من 2.6 مليون إلى 11,700 سنة مضت، ازدهار هذه الحيوانات العاشبة المهيبة في جميع أنحاء أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية.

أشادت محمية متحف نيجني نوفغورود باكتشاف مريم الرائع وشجعت الآخرين الذين يعثرون على الحفريات على إبلاغ المؤسسات العلمية بالنتائج التي توصلوا إليها. غالبًا ما ينتهي الأمر بالعديد من العينات في أيدي القطاع الخاص، مما يمنع إجراء دراسة علمية مفصلة. يعد لقاء مريم بالصدفة بمثابة تذكير بالإمكانات غير المستغلة الكامنة تحت سطح الأرض، في انتظار الكشف عن أسرار الماضي الاستثنائي لكوكبنا.

الأسئلة الأكثر تكرارا

1. كم عمر عظام الماموث التي اكتشفتها مريم؟

ويقدر عمر عظام الماموث التي اكتشفتها مريم ميرسيتوفا بحوالي 100,000 ألف عام.

2. أين يعيش الماموث الصوفي؟

تم العثور على الماموث الصوفي بشكل شائع في المناطق المتجمدة في أوروبا وآسيا ولاحقًا في شمال أمريكا الشمالية.

3. كيف انقرض الماموث الصوفي؟

أدت نهاية العصر الجليدي إلى فقدان الموائل ومصادر الغذاء للماموث الصوفي، الأمر الذي أدى، إلى جانب الصيد البشري، إلى تسريع انقراضها على الأرجح.

4. هل توجد حفريات أخرى للماموث محفوظة في روسيا؟

نعم، إن روسيا، وخاصة سيبيريا، غنية بحفريات الماموث. وقد حافظت الظروف البيئية المتجمدة في المنطقة على بعض العينات بشكل جيد، بما في ذلك البقايا المحنطة.

5. ما هو مخلوق ما قبل التاريخ الآخر الذي اكتشفته مريم؟

وإلى جانب عظام الماموث، اكتشفت مريم أيضًا فقرة من بيسون السهوب، وهو سلف البيسون الأوروبي والأمريكي الحديث.