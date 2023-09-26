أستراليا تكشف عن أحفورة عنكبوت الباب المسحور "العملاقة"

حدد العلماء في أستراليا نوعًا جديدًا من عنكبوت الباب المسحور "العملاق" بناءً على حفرية تم اكتشافها في يونيو 2020. وتم العثور على الحفرية، المسماة Megamonodontium mccluskyi، في منطقة أبحاث McGraths Flat في نيو ساوث ويلز، المعروفة بحفظها الاستثنائي للحفريات.

ويقدر عمر الحفرية بما بين 11 إلى 16 مليون سنة، ويعود تاريخها إلى الوقت الذي كانت فيه شقة ماكجراث غابة مطيرة مورقة. يتم حفظ جسم العنكبوت وأرجله جيدًا في مصفوفة من الجيوثيت والسيليكا. ينتمي أقرب أقربائها الأحياء إلى جنس Monodontium، الموجود في مناطق مثل بابوا غينيا الجديدة وسنغافورة وإندونيسيا.

وباستخدام المجهر الإلكتروني الماسح، قام باحثون من جامعة كانبيرا بفحص الحفرية بالتفصيل. واكتشفوا مخالب معنقدة وشعيرات تشبه الشعر، وهي خصائص تصنفه على أنه عنكبوت الباب المسحور ذو الأقدام الفرشاة. كان من الممكن استخدام المخالب للحركة والتقاط الفريسة، في حين كان من الممكن أن تساعد الشعيرات العنكبوت على اكتشاف الاهتزازات الصادرة عن الحيوانات المفترسة المحتملة.

يبلغ طول M. mccluskyi أقل بقليل من بوصة واحدة، وهو أكبر بخمس مرات من نظيراته الحية. وهي أيضًا ثاني أكبر حفرية عنكبوتية تم اكتشافها على الإطلاق وأول حفرية عنكبوتية ذات أقدام فرشاة تم العثور عليها في أستراليا. يوفر هذا الاكتشاف رؤى قيمة حول التنوع البيولوجي القديم في القارة.

مصادر:

- ماكوري، مر، وآخرون. مجلة علم الحيوان لجمعية لينيان.

– جامعة كانبيرا (المصدر)