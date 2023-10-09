تشير الأدلة القديمة إلى أن العاصفة الشمسية أقوى بعشر مرات من حدث كارينغتون

تشير الأدلة القديمة الموجودة في حلقات الأشجار المتحجرة جزئيًا إلى أنه قبل 14,300 عام، تعرضت الأرض لعاصفة شمسية كانت أقوى بعشر مرات على الأقل من حدث كارينجتون الشهير عام 10. وقد تسبب حدث كارينجتون في تعطيل واسع النطاق لأنظمة التلغراف، مع التيارات الكهربائية. تجتاح سطح الأرض وتؤدي إلى حرائق وفوضى أخرى.

تحدث العواصف الجيومغناطيسية، والمعروفة أيضًا بالعواصف الشمسية، عندما تطلق الشمس مشاعل ضخمة أو انبعاثات كتلية إكليلية. إذا تم توجيه هذه الانفجارات نحو الأرض، فيمكن أن تضرب موجة من الجسيمات المشحونة غلافنا المغناطيسي، مما يؤدي إلى تعطيل أنظمة الاتصالات، بما في ذلك الأقمار الصناعية والاتصالات اللاسلكية. وفي حالات نادرة، يمكن أن يؤثر اضطراب المجال الكهرومغناطيسي الناجم عن العواصف الشمسية الشديدة على شبكات الطاقة.

يمكن للكربون المشع، الذي تنتجه الجسيمات الكونية التي تتفاعل مع جزيئات الغلاف الجوي في الغلاف الجوي العلوي، أن يكشف عن الانفجارات الشمسية التاريخية المخبأة في الحلقات السنوية للأشجار القديمة. اكتشف العلماء الذين يدرسون الأشجار المتحجرة في جبال الألب الفرنسية الجنوبية حلقة ذات ارتفاع هائل في الكربون المشع يعود تاريخها إلى 14,300 عام. تشير هذه النتيجة، إلى جانب الأدلة من العينات الجليدية المستخرجة من جرينلاند، إلى أن حدث مياكي، وهو عاصفة مغناطيسية أرضية قوية، قد حدث خلال هذه الفترة الزمنية.

تعتبر أحداث مياكي أحداثًا مكثفة للغاية ومن المحتمل أن تكون مدمرة ويمكن أن تسبب أضرارًا كبيرة للبنية التحتية للأرض. وقد تشمل الآثار أضرارا دائمة لشبكات الكهرباء وانقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع لعدة أشهر. إن فهم ماضينا أمر بالغ الأهمية في التنبؤ بدقة بأحداث العواصف الشمسية المستقبلية وتخفيف المخاطر المحتملة.

مصادر:

– المعاملات الفلسفية للجمعية الملكية أ