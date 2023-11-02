علماء الفيزياء الفلكية يكشفون عن الطبيعة الفوضوية للكواكب الغازية العملاقة

اكتشف علماء الفيزياء الفلكية أن الكواكب الغازية العملاقة، مثل كوكب المشتري، لها تأثير عميق على استقرار وصلاحية الكواكب الصغيرة داخل نفس النظام النجمي. تلقي دراسة رائدة نُشرت في The Astronomical Journal الضوء على كيف يمكن لسحب الجاذبية لهذه الكواكب الضخمة أن يعطل مدارات الكواكب ذات الحجم الأرضي، مما يؤدي في النهاية إلى ظروف غير مضيافة.

في نظامنا الشمسي، يعمل كوكب المشتري وزحل وأورانوس ونبتون كدروع واقية، مما يصرف التهديدات المحتملة مثل الكويكبات والمذنبات بعيدًا عن الأرض. ومع ذلك، يمكن أن يكون الوضع مختلفًا تمامًا في الأنظمة النجمية الأخرى. وباستخدام المحاكاة الحاسوبية، قام العلماء بفحص النظام النجمي HD 141399 الموجود في كوكبة Boötes، التي تؤوي أربعة كواكب غازية عملاقة. وكشفت النتائج أن "كواكب المشتري الأربعة" هذه أحدثت دمارًا، وزعزعت استقرار مدارات الكواكب المجاورة وطردتها من المنطقة الصالحة للسكن.

المنطقة الصالحة للسكن، والتي يشار إليها غالبًا باسم منطقة المعتدل، هي المنطقة المحيطة بالنجم حيث تكون الظروف مناسبة تمامًا لوجود الماء السائل على سطح الكوكب - وهو عامل حاسم في دعم الحياة. ويحدها "خط الغليان" و"خط الجليد"، الذي يمثل النقاط التي يتبخر فيها الماء أو يتجمد.

ويصف المؤلف الرئيسي للدراسة، ستيفن كين من جامعة كاليفورنيا – ريفرسايد، نظام HD 141399 بأنه مكان فوضوي، حيث تعمل عمالقة الغاز بمثابة “كرات مدمرة” تعطل ترتيب الكواكب. تشير عمليات المحاكاة إلى أن عددًا قليلًا فقط من المناطق المختارة سيسمح للكوكب الصخري بالبقاء في مدار مستقر داخل المنطقة الصالحة للسكن.

ولإضافة مزيد من الدعم لهذه النظرية، نشر الباحثون أيضًا ورقة بحثية ثانية ركزت على GJ 357، وهو نظام نجمي يقع على بعد 30 سنة ضوئية فقط من نظامنا الشمسي. اقترحت الافتراضات الأولية وجود كوكب بحجم الأرض داخل المنطقة الصالحة للسكن. ومع ذلك، كشفت عمليات المحاكاة أن هذا الكوكب من المحتمل أن يكون أكبر بكثير، حوالي عشرة أضعاف كتلة الأرض، مما يجعله غير صالح للحياة. إن فوضى الجاذبية التي يسببها الكوكب الضخم تمنع الكواكب الصغيرة الأخرى من البقاء داخل المنطقة الصالحة للسكن.

يذكرنا هذا البحث بالتكوين الكوكبي القيّم داخل نظامنا الشمسي، والذي يسمح باستقرار الأرض وصلاحيتها للسكن. إن فهم الطبيعة التخريبية للكواكب الغازية العملاقة يوفر رؤى مهمة حول الديناميكيات المعقدة التي تحكم الأنظمة النجمية، ويسلط الضوء على أهمية مواصلة استكشاف الكواكب الخارجية.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هي المنطقة الصالحة للسكن؟

ج: تشير المنطقة الصالحة للسكن، والمعروفة أيضًا باسم منطقة المعتدل، إلى المنطقة المحيطة بالنجم حيث تكون الظروف مناسبة لوجود الماء السائل على سطح الكوكب.

س: لماذا تكون الكواكب الغازية العملاقة مدمرة؟

ج: تتمتع الكواكب الغازية العملاقة بتأثيرات جاذبية كبيرة يمكن أن تغير مدارات الكواكب الصغيرة وتدفعها خارج المنطقة الصالحة للسكن، مما يجعلها غير صالحة للحياة.

س: كيف يمكن أن تؤثر الكواكب الغازية العملاقة على إمكانية وجود الحياة على الكواكب الأخرى؟

ج: يمكن للكواكب الغازية العملاقة أن تخلق فوضى الجاذبية، مما يمنع الكواكب الصغيرة الأخرى من البقاء داخل المنطقة الصالحة للسكن للنجم. ويقلل هذا الاضطراب من فرص قدرة هذه الكواكب على دعم الحياة.