توفر أحفورة الصوروبود المكتشفة حديثًا نظرة ثاقبة لتطور الديناصورات العملاقة

تم اكتشاف نوع موصوف حديثًا من الصوروبود، يُدعى Garumbatitan morellensis، في إسبانيا، مما يوفر رؤى قيمة حول تطور هذه الديناصورات الضخمة طويلة العنق. وتم اكتشاف الحفريات، التي يعود تاريخها إلى ما يقرب من 122 مليون سنة إلى العصر الطباشيري المبكر، في موقع سان أنتوني دي لا فيسبا بالقرب من مدينة موريلا. يتضمن الاكتشاف غير المسبوق بقايا ثلاثة أفراد على الأقل، بما في ذلك فقرات ضخمة وعظام ساق طويلة ومجموعتين كاملتين تقريبًا من عظام القدم، مما يجعله اكتشافًا نادرًا للغاية بالنسبة إلى الصربوديات.

كانت الديناصورات العاشبة، مثل ديبلودوكس وبراكيوصور، من الديناصورات العاشبة التي تتميز بأعناقها وذيولها الطويلة. ينتمي Garumbatitan morellensis إلى مجموعة فرعية من الصربوديات تسمى تيتانوصور، والتي كانت أكبر وأضخم أعضاء هذه المجموعة. كانت التيتانوصورات هي السلالة الوحيدة من الصربوديات التي بقيت على قيد الحياة حتى حدث الانقراض الجماعي الناجم عن اصطدام كويكب منذ حوالي 66 مليون سنة.

لا يزال حجم Garumbatitan morellensis بعيد المنال، لأن العظام المتوفرة لا تسمح بتقدير دقيق. ومع ذلك، لاحظ الباحثون الحجم الكبير للفرد الواحد، حيث يبلغ عرض الفقرات أكثر من متر واحد وعظم الفخذ يمكن أن يصل طوله إلى مترين. بناءً على هذه الأبعاد، فمن المحتمل أن جارومباتيتان موريلينسيس كان متوسط ​​الحجم بالنسبة للتيتانوصورات، والتي كانت تنمو عادةً إلى حجم ملعب كرة السلة.

في حين أن التيتانوصورات كانت أثقل الصربوديات، فإن لقب الأطول على الأرجح ينتمي إلى صوروبود مجهول الهوية يُلقب بـ "Supersaurus"، والذي يبلغ طوله المذهل 128 قدمًا. يشير شكل عظام الساق والقدم لدى Garumbatitan morellensis إلى أنه ينتمي إلى المجموعة الفرعية Somphospondyli، والتي تشمل التيتانوصورات وغيرها من الصوروبودات الطويلة مثل Brachiosaurus.

يشير اكتشاف سوروبود سومفوسبونديلان البدائي في إسبانيا إلى أن أوروبا يمكن أن تكون أصل هذه المجموعة الفرعية. ومع ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من الأدلة لتأكيد هذه الفرضية. ويعتقد الباحثون أن مواقع مثل سان أنتوني دي لا فيسبا ومواقع أخرى في شبه الجزيرة الأيبيرية لديها القدرة على تقديم رؤى مهمة حول تطور الصربوديات. في عام 2022، تم اكتشاف بقايا ديناصور ضخم مجهول الهوية في البرتغال، مما يضيف إلى المعرفة المتزايدة بسجل حفريات الديناصورات الغني في أوروبا.

باختصار، فإن اكتشاف Garumbatitan morellensis في إسبانيا يلقي الضوء على التاريخ التطوري للديناصورات العملاقة طويلة العنق. توفر الحفريات معلومات قيمة حول حجم وشكل وتصنيف التيتانوصورات وعلاقتها بالصربوديات الأخرى. تشير النتائج أيضًا إلى أن أوروبا ربما لعبت دورًا محوريًا في التنويع المبكر للصربوديات.