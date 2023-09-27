وصل تلسكوب ماجلان العملاق (GMT) مؤخرًا إلى مرحلة هامة في بنائه، حيث بدأ في تصنيع وصقل مرآته الأساسية السابعة والأخيرة. تعتبر هذه المرآة ضرورية لاستكمال سطح التلسكوب الضخم الذي يجمع الضوء والذي تبلغ مساحته 368 مترًا مربعًا، والذي سيحدث ثورة في فهمنا للكون.

بفضل قدراته الاستثنائية على جمع الضوء، يَعِد توقيت جرينتش بأن يُغيِّر قواعد اللعبة في مجال علم الفلك. سطحه المجمع يفوق سطح أي تلسكوب آخر، مما يوفر لنا رؤية غير مسبوقة للكون. تم إعداد هذا المشروع الطموح ليصنع التاريخ من خلال الكشف عن أسرار الكون.

يؤكد بويل جانوزي، الباحث الرئيسي في أجزاء المرآة الأولية بتوقيت جرينتش، ومدير مرصد ستيوارد، ورئيس قسم علم الفلك في جامعة أريزونا، على الإمكانات الرائدة لاكتشافات التلسكوب المستقبلية. إن قدرات GMT التي لا مثيل لها ستفتح مجالات جديدة من المعرفة وتقودنا إلى فهم أعمق للكون.

ومن المتوقع أن يستغرق تصنيع وتلميع المرآة الأساسية السابعة أربع سنوات، مما يسلط الضوء على الطبيعة الدقيقة والدقيقة لبناء مثل هذه الأداة المتقدمة. كل قطعة مرآة مصنوعة من زجاج البورسليكات المنصهر وتتطلب مهارة حرفية لتحقيق الشكل المطلوب وجودة السطح.

وعند اكتماله، سينضم تلسكوب ماجلان العملاق إلى صفوف التلسكوبات القوية الأخرى حول العالم، مثل تلسكوب هابل الفضائي، والتلسكوب الكبير جدًا في تشيلي. ومع ذلك، بفضل قدراته الفائقة على جمع الضوء وسطحه الهائل لجمع الضوء، سوف يبرز GMT كأداة رائعة للاستكشاف العلمي.

تقود منظمة تلسكوب ماجلان العملاق هذا المشروع الرائع، حيث تجمع بين مجموعة من المؤسسات والباحثين من الولايات المتحدة وأستراليا والبرازيل وكوريا الجنوبية. يسلط هذا التعاون الدولي الضوء على أهمية التعاون العالمي في دفع حدود الاكتشافات العلمية.

مصادر:

- منظمة تلسكوب ماجلان العملاق. "توقيت جرينتش يبدأ تصنيع المرآة السابعة، مما يمثل علامة فارقة تاريخية في بناء تلسكوب ماجلان العملاق."

– بويل جانوزي، الباحث الرئيسي في أجزاء المرآة الأولية بتوقيت جرينتش، ومدير مرصد ستيوارد، ورئيس قسم علم الفلك بجامعة أريزونا.