تصنيع المرآة النهائية لتلسكوب ماجلان العملاق

في الأسبوع الماضي، تم الوصول إلى مرحلة هامة في عملية تصنيع تلسكوب ماجلان العملاق. بدأ مختبر ريتشارد إف كاريس للمرايا في جامعة أريزونا في تحضير المرآة السابعة والأخيرة للتلسكوب. وستلعب هذه المرآة الضخمة، التي تزن 20 طنًا ويبلغ عرضها 27.6 قدمًا، دورًا حيويًا في قدرة التلسكوب على التقاط الضوء من الأجرام السماوية البعيدة.

لتصنيع المرآة، قام فرن بتسخين مجموعة الزجاج البصري إلى درجة حرارة حارقة تبلغ 2,130 درجة فهرنهايت. تعتبر هذه الخطوة الأولية حاسمة لإنشاء مرآة بأعلى جودة. بعد عملية التسخين، سوف تستغرق المرآة أربعة أشهر حتى تبرد. سيبدأ الفنيون بعد ذلك عملية الطحن والتلميع الدقيقة، مما يضمن أن سطح المرآة يحقق دقة مذهلة، تصل إلى جزء من الألف من عرض شعرة الإنسان.

من المتوقع أن تستغرق عملية التصنيع بأكملها، بدءًا من الخبز وحتى الانتهاء، أربع سنوات. وبمجرد الانتهاء من ذلك، سيتم نقل الجزء المرآة إلى جبال شمال تشيلي، حيث سينضم إلى أجزاء المرآة الستة الأخرى لتلسكوب ماجلان العملاق. حاليًا، يتم استخدام إحدى المرايا الستة الموجودة لاختبار النموذج الأولي لهيكل دعم التلسكوب.

ومع اكتمال تلسكوب ماجلان العملاق، سيكون لدى علماء الفلك أداة قوية تحت تصرفهم. إن الجمع بين قوة جمع الضوء والكفاءة ودقة الصورة سيمكن من اكتشافات رائدة في مختلف مجالات علم الفلك. تعرب ريبيكا بيرنشتاين، كبيرة علماء التلسكوب، عن حماسها بشأن القدرات المستقبلية للتلسكوب. وتقول إنها ستوفر فرصًا فريدة لدراسة الكواكب بدقة مكانية والطيفية عالية، مما يسهل استكشاف تكوينها، ووجود الماء السائل، وإمكانات الحياة.

بشكل عام، يمثل الانتهاء من المرآة النهائية لتلسكوب ماجلان العملاق خطوة مهمة إلى الأمام في الأبحاث الفلكية. ويحمل بناءها وقدراتها آفاقا واعدة لكشف أسرار الكون.

التعاريف:

– الزجاج البصري: زجاج مُصمم خصيصًا للاستخدام في العدسات والمنشورات والمكونات البصرية الأخرى.

– الدقة: جودة الدقة والدقة والحرص في التنفيذ أو الأداء.

– قوة جمع الضوء: قدرة التلسكوب على جمع وتركيز الضوء من الأجرام السماوية البعيدة.

مصادر:

– مختبر ريتشارد إف كاريس ميرور بجامعة أريزونا

– ريبيكا بيرنشتاين، كبيرة علماء تلسكوب ماجلان العملاق