تلسكوب ماجلان العملاق يدخل المرحلة النهائية من تصنيع المرآة

بدأ تلسكوب ماجلان العملاق (GMT)، أحد أقوى التلسكوبات في العالم، مرحلته النهائية من تصنيع المرآة. ويهدف مشروع GMT، ومقره تشيلي، إلى بناء تلسكوب أرضي يفوق قدرات الأدوات الفلكية الحالية.

يعد تصنيع المرآة عنصرًا حاسمًا في بناء التلسكوب. والمرايا مسؤولة عن جمع الضوء وتركيزه، مما يسمح لعلماء الفلك برؤية الأجرام السماوية البعيدة بوضوح استثنائي. المرآة الرئيسية لـ GMT، المكونة من سبعة أجزاء فردية، يبلغ قطرها 24.5 مترًا، مما يمنحها مستوى غير مسبوق من القدرة على جمع الضوء.

تتضمن المرحلة النهائية لتصنيع المرآة تلميع وطلاء المرايا لتعزيز خصائصها العاكسة. إنها عملية دقيقة تتطلب دقة بالغة، حيث أن أي عيوب يمكن أن تؤثر بشكل كبير على أداء التلسكوب. يستخدم فريق GMT التقنيات المتقدمة، بما في ذلك أنظمة التلميع التي يتم التحكم فيها بواسطة الكمبيوتر وقياس الشعاع الأيوني، لضمان تلبية المرايا لأعلى المعايير.

بمجرد اكتمال مرحلة تصنيع المرآة، فإن الخطوة التالية هي تجميع وتركيب المرايا على التلسكوب. وستتطلب هذه المهمة إجراءات مناورة ومحاذاة دقيقة لضمان عمل المرايا كوحدة واحدة متماسكة. سيكون هذا إنجازًا هندسيًا معقدًا، ولكنه ضروري لتحقيق الأهداف العلمية لـ GMT.

يعد تلسكوب ماجلان العملاق بإحداث ثورة في فهمنا للكون من خلال مراقبة المجرات البعيدة والنجوم والكواكب الخارجية بتفاصيل وحساسية غير مسبوقة. يمثل بنائه جهدًا تعاونيًا بين العديد من الجامعات والمؤسسات البحثية من جميع أنحاء العالم. ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل التلسكوب في العقد المقبل، إيذانا ببدء حقبة جديدة من الاستكشاف الفلكي.

مصادر:

- تعريفات:

– تلسكوب ماجلان العملاق (GMT): مشروع تلسكوب أرضي يهدف إلى بناء أداة قوية للرصد الفلكي.

– تصنيع المرآة: عملية إنشاء وصقل المرايا المستخدمة في التلسكوبات لجمع الضوء وتركيزه.

- المرآة الأساسية: أكبر مرآة في التلسكوب، وهي مسؤولة عن تجميع الضوء وتوجيهه نحو الأجهزة.

- المقال الأصلي: "تلسكوب ماجلان العملاق يبدأ المرحلة النهائية لتصنيع المرآة" (التعليم في الهند | آخر أخبار التعليم | الأخبار التعليمية العالمية | الأخبار التعليمية الأخيرة)