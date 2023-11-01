جثث الديناصورات العملاقة: مصدر غذائي حيوي للحيوانات المفترسة الجوراسية

يشير بحث جديد إلى أن الديناصورات آكلة اللحوم ربما تطورت للاستفادة من الجثث العملاقة كمصدر غذائي حاسم. تستكشف الدراسة، التي أجراها علماء من جامعة ولاية بورتلاند في ولاية أوريغون، ونشرت في مجلة PLOS ONE ذات الوصول المفتوح، فكرة أن الجثث الكبيرة، وخاصة تلك التي تنتمي إلى الديناصورات الصوربودية، لعبت دورًا مهمًا في الحفاظ على الحيوانات آكلة اللحوم الأكبر حجمًا.

ولاختبار هذه الفرضية، طور الباحثون نموذجًا قائمًا على الوكيل، وهو محاكاة افتراضية للنظام البيئي للديناصورات استنادًا إلى تكوين موريسون الذي يعود إلى العصر الجوراسي. تضمنت هذه المحاكاة الديناصورات آكلة اللحوم مثل ألوصور، والصربوديات الكبيرة، وجثثها، وإمدادات غير محدودة من ديناصورات ستيجوصور التي يمكن اصطيادها. تم تخصيص سمات محددة للحيوانات آكلة اللحوم في النموذج والتي عززت قدراتها على الصيد أو البحث عن الطعام، مما مكنها من الحصول على الطاقة من الفرائس الحية أو جثث الصربوديات.

أشارت نتائج النموذج إلى أنه عندما تتوفر كميات كبيرة من جيف الصوروبود، يصبح جمع القمامة أكثر فائدة من الصيد. تشير هذه النتائج إلى أن الحيوانات آكلة اللحوم في مثل هذه النظم البيئية ربما تكون قد طورت سمات متخصصة لاكتشاف واستغلال الجثث الكبيرة. ويؤكد الباحثون أنه على الرغم من أن النموذج يقدم رؤى قيمة، إلا أنه يمثل تمثيلًا مبسطًا لنظام معقد. ويعترفون بأن المتغيرات الإضافية، مثل أنواع الديناصورات المختلفة أو خصائص تاريخ حياة الديناصورات التي تمت محاكاتها، يمكن أن تؤدي إلى نتائج مختلفة.

وفقًا لنتائج الدراسة، من الممكن أن يكون الألوصور، وهو نوع من الديناصورات الثيروبودية، قد عاش بشكل أساسي على جيف الصوروبود كمصدر غذائه الرئيسي. حتى عندما كان من الممكن الوصول إلى فرائس أخرى، فضل الانتقاء الطبيعي جمع القمامة على الصيد، مما أدى إلى زيادة اللياقة البدنية للأفراد الذين يأكلون القمامة. يقترح الباحثون أن الألوصورات من المحتمل أنها انتظرت حتى هلكت العديد من الصربوديات، لتتغذى على جثثها، وتخزن الدهون في ذيولها للحصول على القوت حتى الموسم التالي. تعتبر هذه الإستراتيجية منطقية نظرًا للطبيعة الغنية بالسعرات الحرارية لجثة واحدة من الصوروبود، والتي كان من الممكن أن تغذي ما يقرب من 25 ألوصورًا لمدة أسابيع أو حتى أشهر. علاوة على ذلك، كانت الصربوديات غالبًا ما تكون وفيرة في البيئة.

تلقي هذه الدراسة الضوء على الدور المحتمل لجثث الديناصورات العملاقة في تشكيل بيئة البحث عن الطعام والتكيف التطوري للأنواع المفترسة الكبيرة خلال العصر الجوراسي. ومن خلال توسيع فهمنا لكيفية تأثير توافر الجيف على تطور الحيوانات المفترسة، تساهم هذه النتائج في معرفتنا بالنظم البيئية من حقبة ماضية.

أسئلة وأجوبة

ما هو النموذج القائم على الوكيل؟

النموذج المعتمد على الوكيل هو نوع من المحاكاة يمثل نظامًا معقدًا عن طريق إنشاء كيانات مستقلة (وكلاء) وتحديد سلوكياتهم وتفاعلاتهم داخل النظام.

ما هو الديناصور الصوربودي؟

كانت الديناصورات الصوربودية من الحيوانات العاشبة الضخمة ذات العنق الطويل التي عاشت خلال عصر الدهر الوسيط. وقد تميزوا بحجمهم الكبير وذيولهم الطويلة ووقفتهم ذات الأرجل الأربعة.

ما هو الديناصور ثيروبود؟

الديناصورات ثيروبود كانت مجموعة من الديناصورات آكلة اللحوم التي تسير على قدمين وتضمنت أنواعًا مثل ألوصور، وتيرانوصور ريكس، وفيلوسيرابتور.

هل كانت الديناصورات آكلة اللحوم في المقام الأول صيادين أم زبالين؟

تشير الدراسة إلى أنه في النظم البيئية التي تتوفر فيها جثث كبيرة، مثل تلك الخاصة بالصربوديات، أصبح جمع القمامة استراتيجية تغذية أكثر ربحية من صيد الديناصورات آكلة اللحوم.

المصدر: بلوس وان (2023). دوى: 10.1371/journal.pone.0290459