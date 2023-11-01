بحث جديد يشير إلى أن جثث الديناصورات العملاقة كانت مصادر غذائية حيوية للحيوانات المفترسة

تشير الأبحاث الحديثة التي أجراها علماء من جامعة ولاية بورتلاند في الولايات المتحدة الأمريكية إلى أن جثث الديناصورات العملاقة، وخاصة تلك التي تنتمي إلى الصربوديات مثل ديبلودوكس، لعبت دورًا حاسمًا كمصدر غذائي للحيوانات المفترسة الكبيرة آكلة اللحوم. سكنت الديناصورات الآكلة للحوم النظم البيئية التي كانت تعج بالفرائس الحية والميتة.

يقترح الباحثون أن هذه الحيوانات المفترسة انتظرت حتى موسم الجفاف عندما كانت الحيوانات أكثر عرضة للموت. ثم تناولوا الجثث وقاموا بتخزين الدهون في ذيولهم لإعالة أنفسهم حتى موسم الجفاف التالي. سمحت لهم هذه الإستراتيجية بالبقاء والازدهار في بيئتهم.

ولاختبار هذه النظرية، أنشأ الباحثون محاكاة افتراضية تعتمد على الحيوانات القديمة في تكوين موريسون الذي يعود إلى العصر الجوراسي، وهو تكوين جيولوجي موجود في غرب أمريكا الشمالية. يتضمن هذا النظام البيئي المحاكي حيوانات مفترسة كبيرة مثل ألوصور، وصوربودات كبيرة، وجثثها، وإمدادات لا نهاية لها من ديناصورات الستيجوصور التي يمكن اصطيادها.

باستخدام نموذج تطوري، اكتشف الباحثون أن الثيروبودات الكبيرة مثل الألوصور كان من الممكن أن تتكيف للبقاء على قيد الحياة في المقام الأول على جيف الصوروبود. حتى عندما كانت الفريسة التي يمكن اصطيادها متاحة، فإن أكل الجيف يوفر فوائد أكبر، مما أدى إلى تحسين اللياقة البدنية لهذه الحيوانات المفترسة. ويعتقد الباحثون أن ضغط الاختيار كان في صالح الحيوانات المفترسة، في حين عانت الحيوانات المفترسة من انخفاض اللياقة البدنية.

وأظهر النموذج أيضًا أن جثة سوروبود واحدة يمكن أن توفر ما يكفي من السعرات الحرارية للحفاظ على حوالي 25 ألوصورًا لأسابيع أو حتى أشهر. وبالنظر إلى أن الصربوديات كانت في كثير من الأحيان أكثر الديناصورات وفرة في بيئتها، فمن المنطقي أن تنتظر هذه الحيوانات المفترسة حتى الموت الجماعي خلال موسم الجفاف لتتغذى على جثث الصربوديات وتخزن الدهون من أجل البقاء في المستقبل.

من المهم ملاحظة أن النموذج المستخدم في هذه الدراسة يمثل تجريدًا مبسطًا لنظام معقد. إن إدراج متغيرات إضافية، مثل أنواع الديناصورات الأخرى أو الجوانب المختلفة لتاريخ حياة الديناصورات التي تمت محاكاتها، يمكن أن يغير النتائج.

تم نشر هذا البحث، الذي يسلط الضوء على الديناميكيات البيئية للأنظمة البيئية القديمة، في مجلة PLoS One.

أسئلة وأجوبة

1. ما أهمية هذا البحث؟

يشير هذا البحث إلى أن جثث الديناصورات العملاقة، وتحديدًا تلك التي تنتمي إلى الصربوديات، كانت مصادر غذائية مهمة للحيوانات المفترسة الكبيرة آكلة اللحوم في النظم البيئية القديمة. ويقدم نظرة ثاقبة لسلوكيات التغذية واستراتيجيات البقاء على قيد الحياة للديناصورات آكلة اللحوم.

2. لماذا تنتظر الحيوانات المفترسة موسم الجفاف لتتغذى على الجثث؟

ويعتقد الباحثون أن الحيوانات المفترسة انتظرت موسم الجفاف لأن الحيوانات كانت أكثر عرضة للموت خلال هذا الوقت بسبب ندرة الموارد. سمح ذلك للحيوانات المفترسة بالتغذي على الجثث وتخزين الدهون في ذيولها والحفاظ على نفسها حتى موسم الجفاف التالي.

3. كيف اختبر الباحثون نظريتهم؟

ولاختبار نظريتهم، أنشأ الباحثون محاكاة افتراضية للنظام البيئي للديناصورات استنادًا إلى الحيوانات القديمة في تكوين موريسون الذي يعود إلى العصر الجوراسي. تضمنت هذه المحاكاة الحيوانات المفترسة، والصربوديات، وجثثها، وستيجوصورات التي يمكن اصطيادها. واستخدموا نموذجًا تطوريًا لقياس لياقة الحيوانات آكلة اللحوم في ظل سيناريوهات مختلفة.

4. لماذا يوفر جمع الجيف فوائد أكبر من الصيد؟

ويشير البحث إلى أن جمع الجيف قدم فوائد أكبر بسبب توافر مصادر كبيرة لجثث الصوروبود. وقد أتاح ذلك لجامعي القمامة الحصول على مصدر غذائي وفير ومتوفر بسهولة، مما أدى إلى تحسين اللياقة البدنية مقارنة بصيد الفرائس الحية.

5. ما هي حدود الدراسة؟

وتقر الدراسة بأن النموذج المستخدم هو تجريد مبسط لنظام معقد. إن إدراج متغيرات إضافية، مثل المزيد من أنواع الديناصورات أو السمات المختلفة لتاريخ حياة الديناصورات التي تمت محاكاتها، يمكن أن يغير النتائج.