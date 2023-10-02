الكويكب 349507 (2008 QY) من المقرر أن يمر بالأرض: ما تحتاج إلى معرفته

من المقرر أن يمر كويكب ضخم، بحجم 100 كابيبارا تقريبًا، بالقرب من الأرض يوم الثلاثاء 3 أكتوبر، وفقًا لمتتبع الكويكبات التابع لناسا. ومن غير المتوقع أن يشكل الكويكب، الذي أطلق عليه مركز دراسات الأجسام القريبة من الأرض (CNEOS) في مختبر الدفع النفاث (JPL) التابع لناسا، أي تهديد لكوكبنا، برقم 349507 (2008 QY). ومع ذلك، إذا اصطدمت بالأرض، فمن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى حدث كارثي.

ولوضع حجم هذا الكويكب في منظوره الصحيح، فمن المقدر أن يبلغ قطره ما يصل إلى 1.2 كيلومتر، وهو أكبر بكثير من معظم عمليات الطيران القريبة. وعلى سبيل المقارنة، فإن الكابيبارا المتوسطة، وهي أكبر القوارض في العالم، يمكن أن تنمو حتى 1.2 متر. وهذا يعني أن حجم الكويكب يبلغ حوالي 100 كابيبارا.

ولحسن الحظ، فإن الكويكب سيمر على مسافة تزيد عن 6 ملايين كيلومتر، مما يضمن عدم وجود خطر الاصطدام المباشر به. وفقا لبحث أجراه معهد ديفيدسون للعلوم، يمكن لكويكب يزيد قطره عن 140 مترا أن يطلق طاقة أكبر بألف مرة على الأقل من القنبلة الذرية الأولى. إن كويكبًا يزيد عرضه عن 300 متر، مثل كويكب أبوفيس، يمكن أن يدمر قارة بأكملها. ويمكن لكويكب يزيد عرضه عن كيلومتر واحد، مثل الكويكب 349507 (2008 QY)، أن يؤدي إلى كارثة عالمية.

ولحسن الحظ، أكدت لنا وكالة ناسا أن الأرض آمنة من تأثيرات الكويكبات الشديدة خلال القرن المقبل. على الرغم من حدوث تأثيرات أصغر، إلا أنها تتسبب بشكل عام في الحد الأدنى من الضرر. لقد عمل العلماء في جميع أنحاء العالم بلا كلل على إيجاد طرق لمنع تأثيرات الكويكبات، مع ظهور الانحراف الحركي باعتباره الطريقة الأكثر واعدة. نجحت مهمة اختبار إعادة توجيه الكويكب المزدوج (DART) التابعة لناسا في تغيير المسار المداري لكويكب بعيد من خلال هذا النهج.

في الختام، في حين أن مرور الكويكب 349507 (2008 QY) بالقرب من الأرض قد يثير الفضول والفضول، إلا أنه لا داعي للقلق. كوكبنا ليس في خطر، ويواصل العلماء استكشاف تقنيات مبتكرة لحمايتنا من تأثيرات الكويكبات المحتملة.

مصادر:

- مركز دراسات الأجسام القريبة من الأرض (CNEOS) في مختبر الدفع النفاث التابع لناسا (JPL)

- جامعة ميشيغان

- معهد ديفيدسون للعلوم في معهد وايزمان للعلوم في إسرائيل

- مهمة اختبار إعادة توجيه الكويكبات المزدوجة (DART) التابعة لناسا