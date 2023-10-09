الزلازل "البطيئة الحركة" في نيوزيلندا مرتبطة بخزان مياه ضخم مخبأ تحت المحيط الهادئ

حقق الباحثون اكتشافا رائدا من خلال الكشف عن خزان ضخم من المياه مخبأ تحت المحيط الهادئ، وهو ما قد يقدم تفسيرا لحدوث الزلازل "البطيئة" في نيوزيلندا. يمكن أن تستمر هذه الزلازل البطيئة لعدة أشهر دون التسبب في أضرار جسيمة للمنطقة المحيطة.

منطقة الاندساس هيكورانجي، التي تقع قبالة الساحل الشرقي للجزيرة الشمالية لنيوزيلندا، هي المكان الذي تنزلق فيه الصفائح التكتونية للمحيط الهادئ أسفل الصفائح التكتونية الأسترالية. تشتهر هذه المنطقة بتعرضها لعدد كبير من الزلازل البطيئة الانزلاق. وقد أظهرت الدراسات السابقة أن هذه الزلازل تحدث في المقام الأول في المياه الضحلة قبالة ساحل جيسبورن، مما يجعلها موقعًا مثاليًا لمزيد من البحث.

يهدف فريق من العلماء إلى فهم سبب حدوث حوادث الانزلاق بشكل متكرر عند أخطاء معينة. ومن خلال التصوير الزلزالي، اكتشفوا خزانًا ضخمًا من المياه المحبوسة داخل الصخور. وكشف التصوير عن طبقات سميكة من الرواسب المحيطة بالبراكين القديمة المدفونة. وقد وجد أن الصخور الموجودة أسفل البراكين غنية بالسوائل.

عند فحص عينات الحفر الأساسية من الصخور البركانية، وجد الباحثون أن الماء يمثل ما يقرب من نصف حجمه. وهذا أمر غير معتاد، لأن القشرة المحيطية القديمة تحتوي عادة على كمية أقل من الماء. يشير وجود محتوى مائي مرتفع إلى أن ضغط الماء قد يكون عاملاً رئيسياً في أحداث الانزلاق البطيء. ويعتقد أن الرواسب الغنية بالمياه عادة ما يتم دفنها بسبب الصدع عندما تغرق إحدى الصفائح التكتونية. ومع ذلك، في هذه الحالة، تم دفن الصخور البركانية المتآكلة ذات المحتوى المائي العالي قبل أن تتحول إلى طين.

ويخطط الفريق لإجراء المزيد من الحفر والأبحاث لفهم دور السوائل في تخفيف الزلازل الناشئة عن الصدع. يوفر هذا الاكتشاف تجربة ميدانية قيمة تدعم العلاقة بين السوائل وحركة الصدع التكتوني، بما في ذلك سلوك الزلازل.

المصدر: تقدم العلوم