اكتشاف جديد: فوهة بركانية تكشف عن وجه الطبيعة الشبحي

في صورة جديدة مذهلة التقطها رائد فضاء على متن محطة الفضاء الدولية، يظهر وجه ساحر من أعماق ترو أو ناترون، وهي فوهة بركانية تقع في الصحراء الكبرى. يقع هذا التكوين الغريب داخل جبال تيبستي، وهي سلسلة من التركيبات البركانية التي تضيف إلى سحر هذا المشهد الطبيعي الآخر.

الحفرة مليئة بالنطرون، وهو مزيج فريد من ديكاهيدرات كربونات الصوديوم، وبيكربونات الصوديوم (صودا الخبز)، وآثار من كلوريد الصوديوم (الملح) وكبريتات الصوديوم. إن مزيج النطرون هذا، الذي استخدمه المصريون القدماء تاريخيًا لأغراض التحنيط، هو الذي أعطى ترو أو ناترون اسمه المميز.

ما يجعل Trou au Natron آسرًا حقًا هو تضاريسها المذهلة. تحيط جدران الحفر الشاهقة بمساحة واسعة من المسطحات الملحية، مما يخلق مشهدًا صارخًا ومثيرًا للإعجاب. تساهم الظلال التي تلقيها حافة الكالديرا، بالإضافة إلى مخاريط الرماد التي تشبه العينين والأنف، في إيهام وجه يطل من داخل الحفرة.

تعتبر مخاريط الرماد هذه حديثة العهد نسبيًا، حيث تشكلت في ملايين السنين القليلة الماضية، وربما منذ بضعة آلاف من السنين. المنطقة البيضاء المحيطة بـ "فم" الوجه عبارة عن قشرة معدنية مكونة من النطرون. تتجسد هذه القشرة عندما تتراكم مياه الينابيع الساخنة على السطح ثم تتبخر بعد ذلك، مما يسمح للبخار الغني بالمعادن بالارتفاع في هذه المنطقة النشطة حرارياً.

لا تعرض هذه الصورة الرائعة جمال التكوينات الطبيعية للأرض فحسب، بل توفر أيضًا فرصة للتأمل. إنه يذكرنا بالعجائب المعقدة والغامضة التي توجد تحت أقدامنا.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هو ترو أو ناترون؟

ج: ترو أو ناترون هي حفرة بركانية تقع في الصحراء الكبرى ضمن جبال تيبستي في تشاد.

س: ما هو النطرون؟

ج: النطرون عبارة عن خليط من كربونات الصوديوم ديكاهيدرات، وبيكربونات الصوديوم، وكلوريد الصوديوم، وكبريتات الصوديوم.

س: كيف يعتبر Trou au Natron فريدًا من نوعه؟

ج: تتميز منطقة Trou au Natron بمناظرها الطبيعية الساحرة، حيث تتميز بجدران فوهة بركانية شديدة الانحدار ومسطح ملحي، ووهم وجه شبحي تم إنشاؤه بواسطة الظلال والأقماع البركانية.

س: ما أهمية النطرون في التاريخ؟

ج: تاريخياً، استخدم المصريون القدماء النطرون لأغراض التحنيط. ولعبت دورا حيويا في الحفاظ على الجثث.

س: متى تم التقاط صورة Trou au Natron؟

ج: تم التقاط صورة Trou au Natron بواسطة رائد فضاء على متن محطة الفضاء الدولية في 12 فبراير 2023.