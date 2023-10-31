رؤى جديدة لتشكيل "اليد الكونية" التي كشفت عنها تلسكوبات الأشعة السينية التابعة لناسا

زودت تلسكوبات الأشعة السينية التابعة لوكالة ناسا الباحثين مؤخرًا بلمحة موسعة عن الظاهرة الغامضة المعروفة باسم "اليد الكونية". يقع هذا التكوين الطيفي على بعد حوالي 16,000 سنة ضوئية من الأرض، وقد تمت ملاحظته لمدة 17 يومًا غير مسبوقة، مما يمثل علامة فارقة مهمة في فهمنا لهذا الجسم السماوي.

اليد الكونية ليست اكتشافًا حديثًا؛ ومع ذلك، فقد سمحت فترة المراقبة الممتدة هذه للعلماء باكتساب رؤى جديدة حول أصلها وتكوينها. وهذا التشكيل هو في الواقع بقايا انفجار مستعر أعظم يسمى MSH 15-52، والذي حدث منذ حوالي 1,700 عام. وهذا يجعلها واحدة من أصغر المستعرات الأعظم في مجرتنا درب التبانة.

وأوضح فريق من الباحثين بقيادة جامعة ستانفورد، أن بقايا المستعر الأعظم أدت إلى ولادة نجم ممغنط فائق الكثافة يعرف باسم النجم النابض. ولّد الانفجار أيضًا نمطًا غريبًا يشبه اليد، حيث يقع النجم النابض في القاعدة، وينبعث منه نفاث من الأشعة السينية المشعة، ويمتد نحو "معصم" اليد الكونية.

في الآونة الأخيرة، قدم مستكشف قياس استقطاب الأشعة السينية (IXPE) التابع لناسا معلومات أكثر تفصيلاً حول البقايا الطيفية لليد. ومن خلال تحليل استقطاب الأشعة السينية الذي يتأثر بالمجالات المغناطيسية في المنطقة، تمكن الباحثون من رسم خريطة للمجال المغناطيسي في السديم الشبيه باليد.

كشفت بيانات IXPE عن مناطق ذات استقطاب عالي بشكل ملحوظ، مما يشير إلى وجود مجال مغناطيسي مستقيم وموحد. تشير هذه النتائج إلى أن مناطق سديم رياح النجم النابض تعاني من القليل من الاضطراب، مما يؤدي إلى توليد جسيمات عالية الطاقة.

أحد الجوانب المثيرة للاهتمام التي كشفت عنها الدراسة هو انتقال نفث الأشعة السينية من منطقة مضطربة بالقرب من النجم النابض إلى مجال مغناطيسي أكثر انتظامًا بالقرب من المعصم وأصابع اليد الكونية. يشير هذا إلى أن الجزيئات تكتسب زخمًا أثناء تقدمها من القاعدة إلى أطراف الأصابع.

إن فهم تاريخ حياة الجسيمات النشطة حول النجوم النابضة، كما يتضح من تكوين اليد الكونية، يوفر رؤى حيوية حول كيفية عمل هذه الأجرام السماوية كمسرعات للجسيمات. تمهد هذه الاكتشافات الجديدة الطريق لمزيد من الاستكشاف واحتمال كشف أسرار أخرى في مساحة شاسعة من الفضاء.

أسئلة وأجوبة

ما هو تشكيل اليد الكونية؟

تشكل اليد الكونية هو نمط طيفي يقع على بعد حوالي 16,000 سنة ضوئية من الأرض. إنها بقايا انفجار مستعر أعظم يسمى MSH 15-52.

كم عمر تكوين اليد الكونية؟

حدث انفجار المستعر الأعظم، الذي شكل اليد الكونية، قبل حوالي 1,700 عام، مما يجعله أحد أصغر المستعرات الأعظم في مجرتنا درب التبانة.

ما هو النجم النابض؟

النجم النابض هو نجم ممغنط فائق الكثافة يتشكل نتيجة لانفجار سوبر نوفا. تنبعث منه حزم من الإشعاع، بما في ذلك الأشعة السينية.

ماذا اكتشف الباحثون عن المجال المغناطيسي في اليد الكونية؟

ومن خلال تحليل استقطاب الأشعة السينية، وجد الباحثون أن المجال المغناطيسي في اليد الكونية مستقيم وموحد بشكل ملحوظ في مناطق معينة، مما يشير إلى وجود اضطراب قليل في مناطق سديم الرياح النابضة.

إلى ماذا يشير انتقال نفث الأشعة السينية من النجم النابض إلى معصم وأصابع اليد الكونية؟

يشير هذا التحول إلى أن الجسيمات عالية الطاقة تكتسب زخمًا أثناء تحركها بعيدًا عن المنطقة المضطربة بالقرب من النجم النابض ونحو المناطق ذات المجال المغناطيسي الأكثر انتظامًا، مثل المعصم والأصابع.