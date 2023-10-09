تمثيل السكان الأصليين في ناسا: الاحتفال بالمهندسين والعلماء الأمريكيين الأصليين

أدى الهبوط الناجح الذي قامت به ناسا مؤخرًا لمركبة الفضاء إنسايت على سطح المريخ إلى لفت الانتباه إلى نقص تمثيل الأمريكيين الأصليين في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. لعب آرون يازي، وهو مهندس من قبيلة نافاجو، دورًا حاسمًا في المهمة وأصبح نموذجًا يحتذى به لشباب السكان الأصليين. إن إنجازات يازي، إلى جانب إنجازات المهندسين والعلماء الأمريكيين الأصليين الآخرين، تسلط الضوء على المساهمات التي قدمها هذا المجتمع الذي لا يحظى بالتمثيل الكافي.

يازي، التي نشأت في أريزونا، تخرجت من جامعة ستانفورد وحصلت على شهادة في الهندسة الميكانيكية. انضم إلى مختبر الدفع النفاث التابع لناسا وكان جزءًا من الفريق المسؤول عن هبوط مركبة فضائية على المريخ. أنشأت Yazzie مدخل الضغط في النظام الفرعي لمستشعر الحمولة النافعة، وهو مكون مهم يجمع بيانات مهمة حول الغلاف الجوي للمريخ. لقد ألهم نجاحه العديد من الشباب الأمريكيين الأصليين الذين يرون الآن أن تحقيق أحلامهم في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات أمر ممكن.

لكن يازي ليس أول أمريكي أصلي له تأثير في برنامج الفضاء. كانت ماري جولدا روس، وهي عضوة في أمة شيروكي، أول مهندسة وعالمة رياضيات أمريكية أصلية. عملت لدى شركة لوكهيد مارتن، وتعاونت مع وكالة ناسا في مشاريع مختلفة. لعب روس دورًا حيويًا في تطوير المرحلة العليا لصاروخ أجينا وطور المتطلبات التشغيلية للمركبات الفضائية، وساهم في مشروع أبولو. تُظهر إنجازاتها، بما في ذلك كتابة دليل الطيران الكوكبي التابع لناسا، مساهماتها الكبيرة في استكشاف الفضاء.

جيري إليوت، عالم فيزياء من أوسيدج وشيروكي، صنع التاريخ أيضًا كواحد من أوائل الأمريكيين الأصليين الذين حصلوا على شهادة في الفيزياء من جامعة أوكلاهوما. انضم إلى وكالة ناسا كمهندس عمليات الطيران ولعب دورًا حاسمًا في مهمة أبولو 13. ساعدت حسابات إليوت في توجيه الطاقم بأمان إلى الأرض بعد فشل النظام. أكسبته قيادته المثالية خلال هذه المهمة وسام الحرية الرئاسي المرموق.

لقد مهد هؤلاء المهندسون والعلماء الأمريكيون الأصليون الطريق للأجيال القادمة. لقد ألهموا الآخرين لمتابعة وظائف في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وقدموا مساهمات كبيرة في استكشاف الفضاء. تسلط إنجازاتهم الضوء على أهمية التنوع في المجالات العلمية وتكون بمثابة تذكير بأن أي شخص يمكنه تحقيق أحلامه بالتفاني والمثابرة.

مصادر:

– المؤسسة الوطنية للعلوم. (2012).

- آدا نيوز.

- شيروكي فينيكس.

– متحف سميثسونيان الوطني للهنود الأمريكيين.