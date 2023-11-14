استكشاف العالم الخفي: كيف تشكل الميكروبات بقاء أشجار الصنوبر

في الغابات المنعزلة لجزر المكسيك، والمناظر الطبيعية الوعرة في كاليفورنيا، وقلب الجزيرة الشمالية في نيوزيلندا، يكشف مشروع علمي رائد أسرار مرونة أشجار الصنوبر وتكيفها. يقوم علماء من شركة Scion، إلى جانب باحثين من جامعات في الولايات المتحدة وأستراليا وجامعة لينكولن، بالتعمق في العالم الغامض لميكروبيوم الشجرة - الشبكة المعقدة من الفطريات والبكتيريا والكائنات الحية الدقيقة التي تتواجد داخل الشجرة وحولها. الجذور وبيئة التربة.

الدكتور ستيف واكيلين وطالبة الدكتوراه سارة أديسون من بين الباحثين المكرسين لمشروع Tree Root Microbiome الذي يمتد لخمس سنوات. ومن خلال جهودهم المكثفة لأخذ العينات عبر مواقع أشجار الصنوبر في نيوزيلندا والولايات المتحدة وأستراليا والمكسيك، يهدفون إلى فهم العوامل التي تمكن أشجار الصنوبر من الازدهار في بعض المناطق بينما تكافح في مناطق أخرى.

مثلما يمتلك البشر ميكروبيومًا يؤثر بشكل كبير على صحتنا ورفاهيتنا، تمتلك الأشجار نظامًا بيئيًا داخليًا مماثلاً. تؤثر هذه المجموعة من الكائنات الحية الدقيقة تأثيرًا عميقًا على صحتها العامة ومرونتها ووظائفها. ومن خلال فحص الميكروبيوم، يأمل العلماء في الكشف عن الدور الحيوي الذي يلعبه في قدرة أشجار الصنوبر على التكيف.

خلال المشروع، جمع الباحثون عينات من أكثر من 750 شجرة صنوبر، بما في ذلك 450 شجرة من نيوزيلندا وحدها. لقد أصبحت جهودهم الشاملة لأخذ العينات ممكنة من خلال التعاون مع المزارعين وملاك الأراضي، الذين يسمحون بسخاء بالوصول إلى مجموعة واسعة من أكشاك الصنوبر.

من خلال رسم أوجه تشابه مع مشروع الميكروبيوم البشري، الذي كشف عن رؤى رائدة حول العلاقة بين الميكروبات وصحة الإنسان، يؤكد الدكتور واكيلين أن استكشاف الميكروبيوم الموجود في الشجرة يوفر فرصة غير مسبوقة لفهم التفاعلات بين الميكروبات والبيئة بشكل أفضل.

يتطلب التأثير العميق لتغير المناخ على النظم البيئية للكوكب فهمًا أعمق لكيفية تكيف الأشجار واستجابتها لمحيطها. ومن خلال الاستفادة من تكنولوجيا الحمض النووي المتقدمة، مثل التسلسل عالي الإنتاجية، يمكن للعلماء تحديد السمات الفريدة للميكروبيوم الخاص بكل منطقة وتسليط الضوء على كيفية تطور الأشجار في مواجهة التحديات المستقبلية.

من التربة الرملية في غرب وجنوب أستراليا، التي تعاني من الجفاف المتكرر، إلى غابات الصنوبر في مونتيري، كاليفورنيا، التي تكافح الأمراض وظروف الجفاف المستمرة، تقدم هذه البيئات المتنوعة لمحات عن المستقبل المحتمل لأشجار الصنوبر في نيوزيلندا. إن المعرفة المتراكمة المكتسبة من هذا المشروع لا يمكن أن تساعد في حماية أشجار الصنوبر فحسب، بل توفر أيضًا نظرة ثاقبة حول قدرة أنواع الأشجار الأخرى على التكيف، سواء كانت محلية أو غريبة.

يعد برنامج أبحاث ميكروبيوم جذور الأشجار، ممكنًا بفضل التمويل المقدم من صندوق المساعي التابع لوزارة الأعمال والابتكار والتوظيف وصندوق ليفي لمزارعي الغابات، وهو جهد تعاوني بين شركة Scion، وجامعة ويسترن سيدني، وجامعة ولاية رايت، وجامعة فيكتوريا في ولنجتون، ووودويل. مركز أبحاث المناخ، ومرفق فينوميات النبات الأسترالي، وجامعة لينكولن.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

1. ما هو الميكروبيوم؟

يشير الميكروبيوم إلى مجتمع الكائنات الحية الدقيقة بأكمله، بما في ذلك البكتيريا والفطريات والفيروسات، التي تعيش داخل الكائن الحي وعلى الكائنات الحية أو داخل بيئة معينة، مثل التربة.

2. ما أهمية دراسة الميكروبيوم الموجود في أشجار الصنوبر؟

يتيح فحص الميكروبيوم في أشجار الصنوبر للعلماء فهم دور الكائنات الحية الدقيقة في بقاء هذه الأشجار وصحتها وقدرتها على التكيف. فهو يوفر رؤى قيمة حول كيفية تعامل الأشجار مع التغيرات البيئية، مثل تغير المناخ.

3. ما هي التكنولوجيا المستخدمة لدراسة الميكروبيوم؟

يتم استخدام تكنولوجيا الحمض النووي المتقدمة، مثل التسلسل عالي الإنتاجية، لتحليل السمات الفريدة وتكوين الميكروبيوم المصاحب لأشجار الصنوبر في مناطق مختلفة.

4. كيف تتكيف أشجار الصنوبر مع البيئات المختلفة؟

تتمتع أشجار الصنوبر بالقدرة على التكيف مع التحولات في بيئاتها من خلال الميكروبيوم الخاص بها. تساعد مجموعة الكائنات الحية الدقيقة التي تؤويها في قدرتها على تحمل التغيرات الناجمة عن عوامل مثل تغير المناخ.

5. هل يمكن تطبيق نتائج هذا البحث على أنواع الأشجار الأخرى؟

نعم، إن الأبحاث التي أجريت على أشجار الصنوبر توفر نموذجًا قيمًا لفهم كيف يمكن لأنواع الأشجار الأخرى، سواء المحلية أو الغريبة، أن تتكيف وتستجيب لبيئاتها.