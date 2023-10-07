مراقبة السماء لشهر أكتوبر: الأحداث السماوية التي يجب مراقبتها

يعد شهر أكتوبر شهرًا رائعًا لعشاق مراقبة السماء، حيث يقدم مجموعة متنوعة من الظواهر السماوية التي يمكن مراقبتها. من الكواكب التي تقف في السماء إلى كسوف "حلقة النار" للشمس، هناك شيء يستمتع به الجميع.

في 10 أكتوبر، ستتاح لمراقبي السماء فرصة رؤية كوكب الزهرة في الشرق قبل شروق الشمس. سينضم كوكب الزهرة، برفقة هلال رفيع، إلى قلب الأسد المشرق والنجم الأبيض المزرق Regulus، مما يخلق عرضًا سماويًا جميلاً.

أحد أكثر الأحداث المتوقعة في أكتوبر هو كسوف "حلقة النار" للشمس، والذي سيحدث في 14 أكتوبر. ولن يكون هذا الحدث السماوي مرئيا إلا في المسار الحلقي الضيق الذي يمتد من ولاية أوريغون إلى تكساس وأجزاء من الولايات المتحدة. المكسيك وأمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية. ومع ذلك، حتى أولئك الذين هم خارج المسار الحلقي سيظلون قادرين على مشاهدة كسوف جزئي.

ومن المهم الإشارة إلى أن مراقبة كسوف الشمس تتطلب حماية خاصة للعين، مثل نظارات الكسوف أو مرشح شمسي متخصص. يمكن لمراقبي السماء أيضًا استخدام طرق العرض غير المباشرة مثل جهاز العرض ذو الثقب لمراقبة الكسوف بأمان. سيحدث الكسوف الكلي التالي للشمس في 8 أبريل 2024، وسياجتاح جميع أنحاء الولايات المتحدة.

في 23 أكتوبر، سيكون القمر مضاءًا بنسبة 70٪ تقريبًا، وسيعلق أسفل كوكب زحل الحلقي في سماء الليل. ومن خلال النظر نحو الجنوب بعد ساعة أو ساعتين من غروب الشمس، يمكن للمراقبين مشاهدة هذا المحاذاة السماوية المذهلة. وفي المساء التالي، سيُرى القمر معلقًا إلى الشرق من زحل، مما يوفر فرصة أخرى للتعجب من هذا الاقتران السماوي.

ولإنهاء الشهر بشكل جيد، في 28 أكتوبر، سيقترب البدر والمشتري بما يكفي لخلق مشهد مثير للإعجاب في السماء. سيوفر هذان الجسمان اللامعان عرضًا مرئيًا مذهلاً لمراقبي السماء.

شهر أكتوبر هو حقًا شهر مليء بالأشياء السماوية لعشاق مشاهدة السماء. سواء أكان ذلك مراقبة كسوف "حلقة النار" أو التعجب من المحاذاة السماوية للكواكب والقمر، هناك عجائب لا حصر لها لاستكشافها في سماء الليل.

التعاريف:

– الظواهر السماوية: الأحداث أو الوقائع التي تحدث في السماء، مثل الكسوف، والاصطفافات، ومواقع الكواكب.

– كسوف الشمس الحلقي: نوع من كسوف الشمس حيث لا يغطي القمر الشمس بالكامل، مما يترك حلقة من ضوء الشمس مرئية حول حواف القمر.

– طريقة المشاهدة غير المباشرة: طريقة آمنة لرصد كسوف الشمس أو غيره من الأجرام السماوية الساطعة دون النظر مباشرة إلى الشمس، مثل استخدام جهاز العرض ذو الثقب.

مصادر:

– ناسا مختبر الدفع النفاث (تويتر)