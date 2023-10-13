الملايين من الناس يستعدون للكسوف الحلقي للشمس في الأمريكتين

يستعد ملايين الأشخاص في جميع أنحاء الأمريكتين بفارغ الصبر لحدث فلكي نادر وآسر. وفي يوم السبت، سيحدث كسوف حلقي للشمس، يلقي حجابًا غامضًا من ولاية أوريغون إلى البرازيل. ستخلق هذه الظاهرة حافة برتقالية نارية في السماء والتي لن تكون مرئية إلا لبضع دقائق.

ويحدث كسوف الشمس الحلقي عندما يمر القمر بين الشمس والأرض، مما يخلق تأثير "حلقة النار". ويحدث ذلك بسبب مدار القمر البيضاوي قليلاً، مما يجعله في أبعد نقطة له عن الأرض أثناء الخسوف.

وفي الولايات المتحدة، سيكون الخسوف مرئيا في ولايات مثل أوريغون ونيفادا ويوتا وأريزونا ونيو مكسيكو وتكساس. سيسافر الكسوف عبر مسار حلقي يبلغ عرضه 125 ميلًا بين الظهر والساعة الواحدة ظهرًا بالتوقيت الشرقي. وستشهد أجزاء أخرى من البلاد، بما في ذلك مدن مثل سياتل ولوس أنجلوس ولاس فيغاس وهيوستن، كسوفًا جزئيًا.

ومن المهم أن نلاحظ أن النظر مباشرة إلى الكسوف الحلقي دون معدات الحماية المناسبة يمكن أن يسبب ضررا للعينين. وينصح العلماء والخبراء المشاهدين باستخدام المعدات المناسبة لضمان سلامتهم أثناء مراقبة الكسوف.

يتم التخطيط للفعاليات والتجمعات المختلفة على طول مسار الحلقي، بدءًا من الحفلات المحلية الصغيرة إلى المهرجانات الأكبر. سيتم إنشاء التلسكوبات في ولاية أوريغون، وسيقوم Exploratorium في سان فرانسيسكو ببث الحدث مباشرة من ولاية يوتا. علاوة على ذلك، تستعد مدينة ماريسفيل بولاية يوتا لتدفق الزوار واستضافة احتفال لمدة ثلاثة أيام.

وسيمر الكسوف أيضًا عبر ولاية تكساس، بما في ذلك مدينة سان أنطونيو. وهذه المنطقة محظوظة بما يكفي لتكون في مسار الكسوف الحلقي يوم السبت والكسوف الكلي المقرر حدوثه في أبريل المقبل. وتتزايد الإثارة والترقب في سان أنطونيو، حيث كان العلماء والسكان المحليون ينتظرون بفارغ الصبر هذا الحدث النادر.

يوفر هذا الكسوف الحلقي للشمس فرصة فريدة للناس من جميع مناحي الحياة للالتقاء والتعجب من مكاننا في الكون الواسع واللانهائي. إنه بمثابة تذكير بأننا جميعًا نشترك في نفس المنزل داخل هذا الكون الواسع.

التعاريف:

– كسوف الشمس الحلقي: نوع من كسوف الشمس يحدث عندما يكون القمر في أبعد نقطة له عن الأرض،