الموسم المخيف يجلب عرضًا كونيًا: خسوف القمر الجزئي للقمر الدموي

في شهر أكتوبر من هذا العام، استعد لمشاهدة مشهد سماوي حيث تصطف الشمس والقمر والأرض بشكل مثالي، مما يمنحنا خسوفًا جزئيًا للقمر الدموي. في هذه الظاهرة الغريبة، ستظهر الأرض وكأنها تأخذ قضمة كونية من القمر، تذكرنا بمصاص الدماء الذي يتغذى على فريسته.

ويحدث خسوف القمر عندما يتزامن مدار الأرض والقمر، مما يجعل الأرض مباشرة بين الشمس والقمر. ونتيجة لذلك، تحجب الأرض ضوء الشمس، مما يلقي بظلاله على سطح القمر. على عكس خسوف القمر الكلي حيث يغطي ظل الأرض القمر بالكامل، فإن خسوف القمر الجزئي يغطي القمر جزئيًا فقط، مما يخلق وهم "لدغة" على قمرنا الصناعي.

سيحدث العرض الرائع للخسوف الجزئي للقمر الدموي يومي 28 و29 أكتوبر، مما سيأسر انتباه المراقبين في جميع أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأستراليا وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ ومناطق مختارة من القطب الشمالي والقطب الجنوبي. لتحديد أوقات المشاهدة المحددة في موقعك، راجع خريطة الكسوف التفاعلية الخاصة بـ TimeandDate أو شاهد البث المباشر.

خلال الخسوف الجزئي، سيمر القمر عبر ظل الأرض تقريبا، المعروف باسم الكسوف شبه الظلي. ستكون هذه المرحلة مرئية لمدة ساعة تقريبًا على جانبي الكسوف الجزئي. ومن المتوقع أن يستمر الكسوف بأكمله، بما في ذلك جميع مراحله، حوالي 4 ساعات و25 دقيقة، على الرغم من أن اللحظات الأكثر إثارة ستستمر لمدة ساعة و1 دقيقة فقط. سيكون ما يقرب من 17 بالمائة من سطح القمر مغمورًا في ظل الأرض خلال هذا الوقت.

ومن المثير للاهتمام أن الكسوف يحدث عادة في أزواج. عقب الكسوف الحلقي للشمس أو كسوف "حلقة النار" الأخير الذي لوحظ في أمريكا الشمالية والجنوبية في 14 أكتوبر، تشمل الأحداث الكونية القادمة خسوف القمر شبه الظلي في 24-25 مارس 2024، وكسوف الشمس الكلي في 8 أبريل 2024. .

الآن، دعونا نتناول لقب "القمر الدموي". على الرغم من أن كسوف نهاية هذا الأسبوع لن ينتج عنه قمر دموي حقيقي، إلا أن الاسم يضيف لمسة من الدراما إلى المناسبة. تشير الأقمار الدموية عادة إلى المظهر المحمر للقمر أثناء خسوف القمر الكلي، الناجم عن تشتت ضوء الشمس عبر الغلاف الجوي للأرض. ومع ذلك، غالبًا ما تطلق الثقافات المختلفة على اكتمال القمر في شهر أكتوبر أسماء مختلفة، مثل قمر الصياد أو القمر الدموي.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هو خسوف القمر الجزئي؟

ج: خلال خسوف القمر الجزئي، يتم تغطية جزء فقط من القمر بظل الأرض، مما يخلق وهم "لدغة" من القمر.

س: أين سيكون الخسوف الجزئي للقمر الدموي القادم مرئيا؟

ج: سيكون الكسوف مرئيًا من أوروبا وأمريكا الشمالية وأجزاء من أمريكا الجنوبية وأستراليا وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ ومناطق مختارة من القطب الشمالي والقطب الجنوبي.

س: كم سيستمر الخسوف؟

ج: سيستمر الخسوف بأكمله، بما في ذلك جميع مراحله، حوالي 4 ساعات و25 دقيقة. ومع ذلك، فإن اللحظات الأكثر جاذبية ستستمر لمدة ساعة و1 دقيقة تقريبًا.

س: هل سيظهر القمر باللون الأحمر خلال هذا الخسوف؟

ج: لا، لن يظهر القمر باللون الأحمر خلال هذا الخسوف الجزئي للقمر. ويشير "القمر الدموي" على وجه التحديد إلى اللون المحمر الذي لوحظ خلال خسوف القمر الكلي.