باحثون ألمان يحققون طفرة في تكنولوجيا احتجاز ثاني أكسيد الكربون

حقق الباحثون الألمان في مركز أبحاث الطاقة الشمسية والهيدروجين في بادن فورتمبيرغ (ZSW) إنجازًا مهمًا في تطوير تقنية الالتقاط المباشر للهواء (DAC) لإزالة ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي. نجح المشروع التجريبي، الذي استمر لأكثر من 2 ساعة، في استخراج ما يقرب من خمسة أطنان من ثاني أكسيد الكربون.

وفقًا لشركة ZSW، يشير هذا الإنجاز إلى أن تقنية DAC الخاصة بها موثوقة وقوية وقابلة للتطوير بسهولة وموفرة للطاقة. يقوم الباحثون الآن بإعداد التكنولوجيا للاستخدام الصناعي ويخططون لتوسيع نطاقها بمعامل 100 بقدرة تبلغ حوالي 1,000 طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا اعتبارًا من عام 2 فصاعدًا. وتعتقد ZSW أنه من خلال زيادة الحجم، يمكن تخفيض تكلفة إنتاج ثاني أكسيد الكربون إلى أقل من 2025 يورو للطن، مما يجعلها مجدية اقتصاديًا لمختلف التطبيقات، بما في ذلك مصانع إنتاج الوقود الإلكتروني.

ويعمل نظام ZSW بمعدل استهلاك طاقة يبلغ حوالي كيلووات/ساعة من الكهرباء لكل كيلوجرام واحد من ثاني أكسيد الكربون. وترجع هذه الكفاءة إلى استخدام الحرارة المهدرة من العمليات الأخرى لتغطية جزء كبير من الطلب على الطاقة اللازمة لالتقاط ثاني أكسيد الكربون.

إن إزالة الكربون من الغلاف الجوي أمر بالغ الأهمية لتحقيق الحياد المناخي، حيث لا يمكن منع جميع الانبعاثات بشكل كامل. لقد اكتسب تطوير مزيلات ثاني أكسيد الكربون، مثل تقنية DAC، الاهتمام كحل محتمل. ومع ذلك، يرى البعض أن الاعتماد على أساليب الإزالة قد يصرف الانتباه عن الحاجة الملحة لخفض الانبعاثات.

باختصار، حقق الباحثون الألمان في ZSW تقدمًا كبيرًا في تقنية DAC، مما يدل على موثوقيتها وقابلية التوسع وكفاءة استخدام الطاقة. ويقربنا هذا الإنجاز خطوة أخرى من نشر أنظمة احتجاز ثاني أكسيد الكربون على نطاق واسع والتصدي للتحدي المتمثل في تغير المناخ.

التعاريف:

– الالتقاط المباشر للهواء (DAC): تقنية تلتقط ثاني أكسيد الكربون مباشرة من الهواء بغرض إزالة ثاني أكسيد الكربون.

– الحياد المناخي: تحقيق التوازن بين انبعاثات الغازات الدفيئة وإزالتها من أجل الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري.

– مزيلات ثاني أكسيد الكربون: تقنيات أو عمليات تعمل على إزالة ثاني أكسيد الكربون بشكل فعال من الغلاف الجوي أو من مصادر أخرى.

مصادر:

– مركز أبحاث الطاقة الشمسية والهيدروجين بادن فورتمبيرغ (ZSW)