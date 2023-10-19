محاكاة هجرة النويدات المشعة طويلة المدى في الصخور المكسورة باستخدام نمذجة أجهزة الطرد المركزي الجيوتقنية

طور باحثون من جامعة تشجيانغ طريقة جديدة لمحاكاة نقل النويدات المشعة أو الملوثات من خلال الجرانيت المكسور على نطاق صغير باستخدام نمذجة أجهزة الطرد المركزي الجيوتقنية. وهذا مهم بشكل خاص لفهم قضايا النقل طويلة المدى على نطاقات مكانية وزمنية طويلة. يعد التخلص الجيولوجي العميق طريقة مقبولة على نطاق واسع لإدارة النفايات المشعة، ولكن هناك خطر حدوث تسربات أو تغييرات محتملة في البيئة الجيولوجية، مما قد يؤدي إلى هجرة النويدات المشعة إلى المحيط الحيوي.

لم تكن طرق الرصد الميداني التقليدية كافية لمعالجة مشكلات النقل طويلة المدى. ومع ذلك، استخدم الباحثون قدرات تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد لإنشاء تصميم هيكلي فريد لعينات الصخور المكسورة مع نفاذية قابلة للتعديل. ومن خلال الجمع بين هذا وبين جهاز تحكم محكم الغلق، تمكنوا من إجراء تجارب الجاذبية الطبيعية والفائقة لتقييم أداء الحاجز للصخور المتكسرة منخفضة النفاذية.

تم استخدام تجربة الجاذبية المفرطة في الأصل لمحاكاة نقل الملوثات في التربة، لكن آثارها على الصخور المكسورة ظلت غير معروفة. استخدم الباحثون نموذج شبكة الكسور المطبوع ثلاثي الأبعاد وتجربة الجاذبية المفرطة لسد هذه الفجوة المعرفية. أظهرت النتائج أن هذه المنهجية يمكنها بنجاح تقييم أداء الحاجز طويل المدى للصخور المكسورة منخفضة النفاذية.

وهذا الاختراق له آثار كبيرة على مجال التخلص الجيولوجي العميق. ويأمل الباحثون أن تلهم النتائج التي توصلوا إليها المزيد من الاستكشاف لإمكانات تجارب الجاذبية المفرطة وشبكات الكسور المطبوعة ثلاثية الأبعاد في تقييم جدوى طرق التخلص من النفايات على المدى الطويل. يفتح هذا البحث إمكانيات جديدة لدراسة نقل النويدات المشعة أو الملوثات في الصخور المكسورة وتحسين سلامة التخلص الجيولوجي العميق من النفايات النووية.

المصدر: Wenjie Xu et al، "تجربة الجاذبية المفرطة لنقل المواد المذابة في الصخور المكسورة وطريقة التقييم لأداء الحاجز على المدى الطويل،" نشرة ميكانيكا الصخور (2023). دوى: 10.1016/j.rockmb.2023.100042