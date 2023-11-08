توفر توقعات الطقس في مترو فانكوفر الظروف المثالية لمشاهدة الأضواء الشمالية

تقدم توقعات الطقس في مترو فانكوفر أخبارًا مثيرة لعشاق السماء. خلال اليومين المقبلين، قد تتاح الفرصة للسكان المحليين لمشاهدة عرض مذهل للأضواء الشمالية. مقترنة بالطقس الفضائي العاصف، تكون الظروف مواتية للغاية لتجربة الرقص الساحر للتوهج الأخضر للشفق القطبي الذي ينحدر عبر البر الرئيسي السفلي.

وفقًا لمحطة الأرصاد الجوية في وسط المدينة التابعة لشركة VIA، بدأ يوم الثلاثاء 7 نوفمبر بظروف عاصفة، لكن توقعات المساء تعد بطقس غائم جزئيًا ولكنه جاف مع درجات حرارة ستنخفض إلى 5 درجات مئوية. وقد يشهد الأربعاء بعض هطول الأمطار خلال النهار، ولكن في المساء تشير التوقعات إلى سماء صافية.

يقوم مركز التنبؤ بالطقس الفضائي التابع للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي بمراقبة العاصفة الجيومغناطيسية G2 (المعتدلة)، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى سلوك الرياح الشمسية السريعة والتأثيرات المتبقية للانبعاثات الكتلية الإكليلية (CMEs) خلال عطلة نهاية الأسبوع. ويتوقع المركز إمكانية وجود المزيد من التعليم الطبي المستمر مع تأثيرات محتملة تستمر حتى 10 نوفمبر.

توقعت جامعة ألاسكا فيربانكس (UAF) نشاطًا شفقيًا "عاليًا" ليوم الثلاثاء 7 نوفمبر، مما يجعل المشاهدة ممكنة في جزء كبير من أمريكا الشمالية، بما في ذلك كندا بأكملها. على عكس التوقعات النموذجية، التي تقترح رؤية الأضواء الشمالية منخفضة في الأفق في فانكوفر، قد يكون هذا العرض مرئيًا في جميع أنحاء المنطقة. قد تتاح أيضًا الفرصة لمدن أخرى مثل مينيابوليس وميلووكي وتورنتو وشارلوت تاون لمشاهدة الشفق القطبي في السماء.

بالنسبة لأولئك الذين يعيشون في المدن الواقعة إلى الجنوب، مثل بويز ولينكولن وإنديانابوليس وأنابوليس، قد تكون الأضواء الراقصة مرئية في الأفق. توفر UAF خريطة لرصد الشفق عبر الإنترنت، تعرض المناطق التي من المحتمل أن يصل إليها التوهج الأخضر للشفق. تتضمن الخريطة أيضًا وصفًا موجزًا ​​لنشاط الشفق القطبي لكل يوم، مما يسمح للمشاهدين بالتخطيط للمستقبل.

يقدم الأربعاء فرصة أخرى لرؤية الأضواء الشمالية. وفقًا لـ UAF، سيكون من الممكن عرض عروض "نشطة" في سماء المنطقة من إينوفيك ويلونايف ورانكين وإيكالويت إلى جونو وإدمونتون ووينيبيغ وسيبت-إيلز. قد تتمكن مدن فانكوفر وغريت فولز وبيير وماديسون ولانسينغ وأوتاوا وبورتلاند وسانت جونز من رؤيتها في الأفق.

وتتوقع UAF وصولًا شفقيًا مماثلًا يوم الخميس، مما يعني أنه إذا سمحت الأحوال الجوية، فقد تظل الأضواء الراقصة مرئية في الأفق المنخفض في فانكوفر.

لا تفوت هذه الفرصة الاستثنائية لمشاهدة الأضواء الشمالية تضيء سماء الليل فوق مترو فانكوفر. راقب توقعات الطقس واستعد لتنبهر بالعرض المذهل للأعمال الفنية الطبيعية.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

1. ما هي الأضواء الشمالية؟

الأضواء الشمالية، والمعروفة أيضًا باسم الشفق القطبي، هي عروض للضوء الطبيعي تحدث في المناطق القطبية للأرض. وتحدث هذه الظواهر المذهلة نتيجة اصطدام الجسيمات المشحونة القادمة من الشمس بالذرات والجزيئات الموجودة في الغلاف الجوي للأرض.

2. لماذا الظروف مواتية لمشاهدة الأضواء الشمالية في مترو فانكوفر؟

تتنبأ توقعات الطقس في مترو فانكوفر بظروف جافة وواضحة، وهي مثالية لراصدي السماء لمشاهدة الأضواء الشمالية. بالإضافة إلى ذلك، أصدر مركز التنبؤ بالطقس الفضائي التابع للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، مراقبة للعواصف المغناطيسية الأرضية، مما يشير إلى وجود فرصة أكبر للنشاط الشفقي.

3. كيف يمكنني متابعة توقعات الشفق القطبي الشمالي؟

توفر جامعة ألاسكا فيربانكس خريطة لرصد الشفق القطبي عبر الإنترنت توضح المناطق التي من المحتمل أن يصل إليها التوهج الأخضر للشفق القطبي. تتضمن الخريطة أيضًا وصفًا موجزًا ​​لنشاط الشفق القطبي لكل يوم، مما يسمح للمشاهدين بالتخطيط للمستقبل وتوقع أفضل الفرص لمشاهدة الأضواء الشمالية.