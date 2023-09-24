تطور الأنواع البشرية: رؤى من التحليل الجينومي

في نوفمبر 2022، تجاوز عدد البشر على الأرض ثمانية مليارات نسمة، مما يسلط الضوء على هيمنة جنسنا البشري وقدرته على تسخير البيئة من حولنا. ومع ذلك، فإن هذه الهيمنة جاءت بتكلفة، حيث دفع تدمير الموائل والتلوث وتغير المناخ العديد من الأنواع إلى حافة الانقراض. ومن المثير للاهتمام أنه كانت هناك لحظات في تاريخ التطور البشري حيث كان من الممكن أن يواجه جنسنا البشري نفسه خطر الانقراض.

لقد تحول العلماء إلى تسلسل الجينوم لفهم تطور وتاريخ الجنس البشري. قدمت تسلسلات الجينوم، إلى جانب الأدلة الأحفورية، رؤى تفصيلية حول رحلة التطور البشري. في حين أن الحمض النووي القديم يقدم رؤى حديثة، نادرا ما يتم الحفاظ على الحمض النووي الأقدم سليما.

توفر تسلسلات الجينوم لمحة سريعة عن الساعة الجزيئية للتطور البشري. تتراكم الاختلافات الجينية في الجينوم بمعدل ثابت، وتحدث إعادة التركيب وتبادل المواد الوراثية أثناء توليد الأمشاج. إن تحليلات تسلسلات الميتوكوندريا والكروموسوم Y، التي تم تمريرها من الناحية الأمومية والأبوية، على التوالي، ساهمت أيضًا في فهمنا للتطور البشري.

وباستخدام الأدوات الحسابية، تمكن العلماء من تحديد الاختناقات السكانية والأحداث المؤسسة، وكذلك تحديد عمر الأمراض الوراثية. على سبيل المثال، نشأ فقر الدم المنجلي منذ حوالي 7,300 عام بناءً على تسلسل الجينوم من السكان الحاليين.

تحدث الاختناقات السكانية عندما يتم تقليل عدد السكان إلى عدد صغير من الأفراد، مما يؤدي إلى زيادة المادة الوراثية المشتركة بين الأجيال اللاحقة. يمكن أن تؤدي التأثيرات المؤسسية، الناشئة عن الاختناقات وعوامل أخرى مثل الهجرة والعزلة، إلى انتشار أمراض وسمات معينة بين السكان. على سبيل المثال، يُظهر اليهود الأشكناز وبعض المجموعات المتزاوجة في الهند مثل هذه التأثيرات المؤسسية.

وجدت الأبحاث الحديثة أن البشر المعاصرين نشأوا على الأرجح من حوالي 1,200 من الأسلاف المؤسسين، وهو ما يتحدى التقديرات السابقة. حدث عنق الزجاجة هذا منذ حوالي 900,000 ألف سنة، بالتزامن مع تغيرات مناخية جذرية ربما هددت بقاء العديد من الأنواع، بما في ذلك أسلافنا. يمكن أن يعزى انتعاش السكان من هذا عنق الزجاجة إلى تطوير ظروف بيئية أكثر ملاءمة، والسيطرة على الحرائق، واعتماد الزراعة في نهاية المطاف.

كان لعنق الزجاجة الكبير في التطور البشري عواقب وخيمة على التنوع الجيني، ومن المحتمل أنه شكل البشرية بطرق غير معروفة. ومن خلال دراسة المخططات الجينية لأسلافنا، نكتسب فهمًا أعمق للابتكارات الجينية التي مكنتنا من أن نصبح النوع السائد على الأرض. ويمكن لهذه الأفكار أيضًا أن ترشدنا عندما نواجه تحديات الحاضر والمستقبل، مثل تغير المناخ والأمراض المعدية.

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