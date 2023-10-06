قاعدة بيانات جينومية كاملة لآكل النمل الحرشفي تعزز جهود الحفظ

تقدم دراسة جديدة بعنوان "جينومات البنجولين رؤى وموارد أساسية للثدييات البرية الأكثر تعرضًا للاتجار بها في العالم"، والتي نُشرت في مجلة البيولوجيا الجزيئية والتطور، تقدم قاعدة بيانات جينومية شاملة لحيوانات البنجولين. البنغولين، والمعروف أيضًا باسم آكلات النمل الحرشفية، هو ثدييات فريدة مغطاة بالقشور وتوجد في آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. ستكون هذه البيانات الجينومية الجديدة ضرورية للحفاظ على هذه الحيوانات المهددة بالانقراض.

تواجه حيوانات البنغولين العديد من التهديدات، بما في ذلك الاتجار غير المشروع بلحومها وخصائصها الطبية المزعومة، فضلاً عن تدمير الموائل بسبب إزالة الغابات. مع وجود ثمانية أنواع على قيد الحياة، أصبحت حيوانات آكل النمل الحرشفي محور جهود الحفظ، خاصة لأنها الثدييات البرية الأكثر تعرضًا للاتجار على وجه الأرض وتم ربطها عن طريق الخطأ بجائحة كوفيد-19.

يعد علم الجينوم أداة حيوية في أبحاث الحياة البرية لأنه يوفر بيانات قيمة حول ترسيم الأنواع والتنوع والمسارات التاريخية والقدرة على التكيف. كما أنه يساعد في تعقب الأفراد الذين يتم الاتجار بهم بشكل غير قانوني وتفكيك شبكات الاتجار. ولذلك، فإن نشر قاعدة البيانات الجينومية هذه لحيوانات البنجولين أمر مهم في سد الثغرات الكبيرة في الأبحاث المتعلقة بهذه المخلوقات.

نجحت الدراسة في تسلسل وتجميع وتعليق جينومات أنواع متعددة من البنغولين، بما في ذلك البنغولين العملاق، والبانغولين الأسود البطن، والبانغولين تيمينك، والبانغولين الهندي، والبانغولين الفلبيني. بالإضافة إلى ذلك، حدد الباحثون نوعًا جديدًا محتملًا من حيوان البنغولين من خلال تحليل البيانات الجينومية الصادرة مسبقًا. ستساهم هذه المجموعة الشاملة من جينومات البنغولين في فهم أفضل لتطورها وتوفير معلومات مهمة لاستراتيجيات الحفظ الفعالة.

ومن الجدير بالذكر أن هذه الدراسة التعاونية ضمت باحثين من أفريقيا وآسيا وأوروبا، حيث قدمت منظورًا عالميًا حول تطور حيوان البنغولين. ويأمل المؤلفون أن يؤدي توفر هذه الجينومات إلى تحفيز المزيد من الأبحاث الجينية التي ستساعد في حماية وحفظ حيوانات البنغولين وموائلها.

مصادر:

- الدراسة: "تقدم جينومات البنجولين رؤى وموارد أساسية للثدييات البرية الأكثر تعرضًا للاتجار في العالم"، البيولوجيا الجزيئية والتطور (مطبعة جامعة أكسفورد) - DOI: 10.1093/molbev/msad190