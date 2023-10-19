العلماء يحللون توزيع الحمض النووي للنياندرتال في الإنسان الحديث

أجرى علماء في جامعة جنيف (UNIGE) دراسة لتحليل توزيع الحمض النووي للنياندرتال في جينومات الإنسان الحديث على مدى الأربعين ألف سنة الماضية. توفر الدراسة، التي نشرت في مجلة Science Advances، نظرة ثاقبة للتاريخ المشترك لإنسان النياندرتال والإنسان الحديث.

وتكشف الدراسة أن الإنسان الحديث، الذي نشأ في أفريقيا، بدأ يحل محل إنسان النياندرتال في الجزء الغربي من أوراسيا منذ 40,000 ألف سنة. حدث هذا الاستبدال تدريجياً على مدى عدة آلاف من السنين، مما أدى إلى دمج الحمض النووي للنياندرتال في جينومات الإنسان الحديث.

قام الباحثون بالتحقيق في وجود تدرجات لدخول إنسان نياندرتال بعد التوسعات البشرية من خلال تحليل الحفريات القديمة الأوراسية. ووجدوا أن التوسع خارج أفريقيا أدى إلى تدرجات مكانية لسلالة النياندرتال التي استمرت طوال الوقت. لعب توسع مزارعي العصر الحجري الحديث دورًا مهمًا في الحد من دخول إنسان النياندرتال في السكان الأوروبيين مقارنة بالسكان الآسيويين.

أثبت تسلسل الجينوم والتحليل المقارن أن إنسان النياندرتال والإنسان الحديث قد تزاوجوا، مما أدى إلى ما يقرب من XNUMX% من الحمض النووي للنياندرتال في الأوراسيين الحاليين. تختلف هذه النسبة قليلاً بين مناطق أوراسيا، حيث يمتلك السكان الآسيويون نسبة أعلى قليلاً من الحمض النووي للنياندرتال مقارنة بالسكان الأوروبيين.

إحدى الفرضيات التي تفسر هذا الاختلاف هي أن الانتقاء الطبيعي ربما كان له تأثيرات متفاوتة على جينات إنسان نياندرتال في مجموعات سكانية مختلفة. ومع ذلك، يقترح باحثو UNIGE فرضية بديلة تعتمد على تدفقات الهجرة. ووفقاً لفرضيتهم، كلما ابتعد الإنسان عن أفريقيا، زادت نسبة الحمض النووي للنياندرتال، حيث كان إنسان النياندرتال يتواجد بشكل أساسي في أوروبا.

ولاختبار هذه الفرضية، استخدم الباحثون قاعدة بيانات تضم أكثر من 4,000 جينوم من أفراد عاشوا في أوراسيا على مدى الأربعين ألف سنة الماضية. كشفت التحليلات الإحصائية أن الصيادين وجامعي الثمار في العصر الحجري القديم في أوروبا كان لديهم نسبة أعلى قليلاً من الحمض النووي للنياندرتال مقارنة بأولئك الموجودين في آسيا. ومع ذلك، خلال الفترة الانتقالية إلى العصر الحجري الحديث، انخفضت نسبة الحمض النووي للنياندرتال في السكان الأوروبيين. تزامن هذا الانخفاض مع وصول المزارعين الأوائل من الأناضول، الذين كانوا يحملون نسبة أقل من الحمض النووي للنياندرتال. أدى التهجين بين هؤلاء المزارعين والسكان الأوروبيين إلى زيادة إضعاف الحمض النووي للنياندرتال.

تسلط الدراسة الضوء على استخدام الجينومات القديمة والبيانات الأثرية لتتبع تاريخ الأنواع المهجنة. كما يوفر أيضًا مرجعًا للدراسات المستقبلية للكشف عن الملامح الجينية التي تنحرف عن المتوسط ​​وقد يكون لها آثار مفيدة أو ضارة.

مصادر:

- تقدم العلم: "شكلت التوسعات البشرية الماضية النمط المكاني لسلالة إنسان نياندرتال"

- جامعة جنيف: "التوسعات البشرية الماضية شكلت النمط المكاني لسلالة إنسان النياندرتال"