تم الكشف عن الأساس الجيني للتكيف في عصافير داروين في دراسة رائدة

لعبت عصافير غالاباغوس الشهيرة، والتي اشتهرت على يد تشارلز داروين، مرة أخرى دورًا مركزيًا في تعزيز فهمنا للتطور. وفي دراسة نشرت في مجلة ساينس، كشف فريق دولي من الباحثين عن الأساس الجيني للتكيف في هذه الطيور الرائعة.

عصافير داروين، وهي مجموعة من الطيور المغردة الصغيرة، خضعت لتغيرات تطورية مثيرة على مدى المليون سنة الماضية. من نوع واحد من الأسلاف، تطورت إلى 18 نوعًا متميزًا. توفر هذه العصافير فرصة فريدة لدراسة المراحل المبكرة من حدوث الأنواع، مما يوفر نظرة ثاقبة لآليات التطور.

على مدار ما يقرب من أربعة عقود، قام بيتر جرانت وروزماري جرانت من جامعة برينستون بتتبع الطيور بدقة في دافني ميجور، إحدى جزر غالاباغوس. وكشف عملهم الرائد أن عصافير دافني ميجور استجابت للتغيرات البيئية والتفاعلات بين الأنواع من خلال التطور بطرق رائعة.

ولكشف البنية الجينية وراء هذه التعديلات، قام فريق البحث الدولي بتسلسل الجينومات لكل طائر الحسون تقريبًا الذي تمت دراسته على دافني ميجور. إن مجموعة البيانات الجينومية الواسعة هذه، وهي واحدة من أكبر المجموعات التي تم إنتاجها على الإطلاق للحيوانات في بيئتها الطبيعية، مكنت الباحثين من الكشف عن الأساس الجيني للتغير التكيفي.

إحدى النتائج الرئيسية للدراسة هي أن بعض المواقع الجينية تفسر جزءًا كبيرًا من التباين في حجم المنقار بين العصافير. ويشير هذا إلى أن التغيرات الجينية التي تدفع التطور في هذه الطيور غالبا ما تنطوي على جينات متعددة تخضع للانتقاء الطبيعي مع تغير البيئة. يعد تجميع الجينات هذا خروجًا عما لوحظ في علم الوراثة البشرية، حيث تساهم العديد من المتغيرات الجينية بكميات صغيرة فقط في سمات مثل الطول.

تلقي الدراسة الضوء أيضًا على التكيفات المحددة التي لوحظت في مجموعات العصافير في دافني ميجور. على مدى ثلاثة عقود، انخفض حجم منقار الحسون الأرضي المتوسط. ويوضح الباحثون أن هذا التغيير هو نتيجة لانتقال الجينات من الحسون الأرضي الصغير من خلال التهجين، بالإضافة إلى ميزة البقاء على قيد الحياة للأفراد ذوي المناقير الأصغر خلال فترات الجفاف.

تسلط نتائج هذه الدراسة الضوء على قيمة البحث طويل المدى في فهم آليات التغيير التطوري. ومن خلال جمع عينات الدم من العصافير على مدار الدراسة، تمكن الباحثون من الاستفادة من التقدم في التكنولوجيا الجينية لتحليل التركيب الجيني الخاص بهم.

لم تركز الدراسة على طيور الحسون الأرضية المتوسطة فحسب، بل ركزت أيضًا على المجتمع الأوسع لأنواع الحسون في الجزيرة. على سبيل المثال، أظهر طائر الحسون الصباري الشائع تغيرات تدريجية في شكل المنقار مع تغير الظروف على الجزيرة وزيادة التهجين مع الحسون الأرضي المتوسط.

يقدم هذا البحث صورة ديناميكية لكيفية تكيف الأنواع مع البيئات المتغيرة من خلال التغيرات الجينية التي لها تأثيرات كبيرة على خصائصها الفيزيائية. مع استمرار تغير البيئة العالمية، ستكون عصافير غالاباغوس بمثابة نموذج قيم لفهم التفاعل بين علم الوراثة والبيئة ومستقبل المجموعات البرية.

مصادر:

– إريك د. إنبودي وآخرون، تسلسل الجينوم على مستوى المجتمع يكشف عن 30 عامًا من تطور عصفور داروين، العلوم (2023).

- جامعة أوبسالا