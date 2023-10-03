بحث رائد يكشف الأسس الوراثية للتكيف في عصافير داروين

سلط بحث رائد أجراه فريق دولي من الأكاديميين مؤخرًا الضوء على الأسس الجينية للتكيف في عصافير داروين، وهي واحدة من أكثر الأنواع شهرة التي تمت دراستها في مجال علم الأحياء التطوري. استخدمت الدراسة، التي نشرت في مجلة Science، واحدة من أكبر مجموعات البيانات الجينومية التي تم إنشاؤها على الإطلاق للحيوانات التي تعيش في بيئتها الطبيعية، والتي تتكون من ما يقرب من 4,000 عصافير داروين.

لقد تمت دراسة عصافير داروين، التي اشتهرت من خلال ملاحظات تشارلز داروين على جزر غالاباغوس، منذ فترة طويلة لفهم آليات التطور. تطورت هذه المجموعة من الطيور المغردة الصغيرة من نوع سلف واحد إلى 18 نوعًا مختلفًا على مدار مليون عام، مما يجعلها موضوعًا رائعًا للبحث.

ركزت الدراسة على عصافير دافني ميجور، وهي جزيرة صغيرة في جزر غالاباغوس، حيث قام الباحثون بيتر وروزماري جرانت من جامعة برينستون بتتبع ودراسة السكان بدقة منذ السبعينيات. لقد قدم عملهم رؤى قيمة حول عملية التطور والتكاثر.

كشف التحليل الجيني للعصافير في دافني ميجور أن عددًا قليلًا من المواقع الجينية هي المسؤولة عن قدر كبير من التباين في حجم المنقار، وهي سمة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بقدرتها على البقاء والتكيف مع التغيرات في بيئتها. تتحدى هذه النتيجة الفهم التقليدي بأن العديد من المتغيرات الجينية مسؤولة عن اختلافات طفيفة فقط في السمات، كما يظهر في علم الوراثة البشرية.

وأظهرت الدراسة أيضًا أن الانخفاض في حجم المنقار بين الحسون الأرضي المتوسط ​​كان نتيجة للانتقال الوراثي من نوع آخر، الحسون الأرضي الصغير، من خلال التهجين. بالإضافة إلى ذلك، لعبت فترات الجفاف دورًا في تفضيل الأفراد ذوي المناقير الأصغر.

وقام الباحثون بجمع عينات الدم من العصافير طوال فترة الدراسة، مما أتاح التحليل الجيني بمجرد توفر التكنولوجيا. وقد سمح لهم هذا النهج طويل الأمد بتتبع الطيور الفردية ومعدلات بقائها على قيد الحياة وأنماط التزاوج والنسل.

بشكل عام، توفر هذه الدراسة رؤى قيمة حول كيفية تكيف الأنواع مع البيئات المتغيرة من خلال مزيج من التغيرات الجينية مع تأثيرات ظاهرية كبيرة. مع استمرار تغير البيئة العالمية، توفر عصافير داروين نافذة فريدة لفهم التفاعل المعقد بين الدستور الجيني والبيئة ومستقبل المجموعات البرية.

(المصدر: آني)