طريقة جديدة تسمح بالتعديل الجيني المتزامن في الحيوانات

طور باحثون من ETH Zurich طريقة تسمح بإجراء تعديلات جينية متعددة في خلايا حيوان واحد باستخدام مقص الجينات CRISPR-Cas. يتم تعديل الخلايا الموجودة في الأعضاء الفردية وراثيا بطريقة تشبه الفسيفساء، حيث تحتوي كل خلية على جين واحد فقط تم تغييره. تتيح هذه الطريقة للعلماء دراسة تأثيرات التغيرات الجينية المختلفة في تجربة واحدة.

نجح الباحثون في تطبيق هذا النهج على الفئران البالغة، وهي المرة الأولى التي يتم فيها تطبيق ذلك على الحيوانات الحية. واستخدموا الفيروس المرتبط بالغدد (AAV) لتوصيل التعليمات إلى خلايا الفئران لتدمير الجينات. ومن خلال إصابة الفئران بخليط من الفيروسات التي تحمل تعليمات مختلفة، تمكنوا من إيقاف جينات مختلفة في خلايا الدماغ.

وباستخدام هذه الطريقة، اكتسب الباحثون رؤى جديدة حول اضطراب وراثي نادر لدى البشر يُعرف باسم متلازمة حذف 22q11.2. وركزوا على 29 جينًا في منطقة الكروموسومات المرتبطة بالمرض، واكتشفوا أن ثلاثة من هذه الجينات تلعب دورًا مهمًا في خلل خلايا الدماغ. وكشفت الدراسة أيضًا عن أنماط في خلايا الفئران تذكرنا باضطرابات انفصام الشخصية واضطرابات طيف التوحد. يمكن أن تؤدي هذه المعلومات الجديدة إلى تطوير أدوية تعوض النشاط الجيني غير الطبيعي.

هذه الطريقة لها تطبيقات تتجاوز دراسة هذا الاضطراب الوراثي المحدد. ويمكن استخدامه لدراسة الاضطرابات والأمراض الوراثية الأخرى التي تحتوي على جينات متعددة. ويخطط الباحثون لزيادة عدد الجينات المعدلة من 29 الجينات الحالية إلى عدة مئات في كل تجربة. لقد تقدموا بطلب للحصول على براءة اختراع لهذه التكنولوجيا ويقومون بإنشاء شركة فرعية لمواصلة تطوير هذه الطريقة والاستفادة منها.

مصادر:

– ETH زيورخ: يقوم الباحثون في الوقت نفسه بتعديل عشرات الجينات في العديد من الأعضاء باستخدام علاج واحد بتقنية كريسبر-كاس9

- طبيعة سجية: تكشف عمليات الضربة القاضية ذات الخلية الواحدة المتعددة CRISPR-Cas9 عن الأدوار الخاصة بالجينات في قابلية الخلية للنمو