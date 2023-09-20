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مستقبل البحوث الوراثية: التقدم في تكنولوجيا كريسبر

Byغابرييل بوتا

سبتمبر 20، 2023
مستقبل البحوث الوراثية: التقدم في تكنولوجيا كريسبر

حقق الباحثون في ETH Zurich تقدمًا كبيرًا في مجال التعديل الوراثي من خلال طريقتهم الجديدة التي تسمح لهم بتعديل كل خلية وراثيًا بشكل مختلف في الحيوانات. تتمتع هذه التقنية المتقدمة بالقدرة على إحداث ثورة في البحث الجيني من خلال تمكين العلماء من دراسة تأثيرات التعديلات الجينية المتعددة في تجربة واحدة. في السابق، كان يتعين على الباحثين إجراء العديد من التجارب على الحيوانات، تركز كل منها على تعديل جيني مختلف. الطريقة الجديدة، باستخدام مقص الجينات CRISPR-Cas، تقوم في نفس الوقت بإجراء تغييرات جينية متعددة داخل خلايا حيوان واحد، تشبه الفسيفساء. في حين أن كل خلية تحتوي على جين واحد فقط تم تغييره، فإن التعديلات تختلف باختلاف الخلايا في العضو، مما يسمح بإجراء تحليل دقيق.

وفي دراسة رائدة نشرت في مجلة Nature، نجح باحثو ETH Zurich في تطبيق هذه الطريقة على الفئران البالغة. ومن خلال استخدام الفيروس المرتبط بالغدد (AAV) كنظام توصيل، تمكنوا من استهداف وتعديل جينات معينة في خلايا الفئران. ركز الباحثون على 29 جينًا نشطًا في دماغ الفأر ودرسوا ملفات الحمض النووي الريبي (RNA) لخلايا الدماغ الفردية بعد تعديل كل جين. ومن خلال هذا التحليل، اكتشفوا ثلاثة جينات مسؤولة بشكل أساسي عن خلل خلايا الدماغ في اضطراب وراثي نادر يعرف باسم متلازمة حذف 22q11.2. بالإضافة إلى ذلك، وجدوا أنماطًا في خلايا الفئران تشبه أعراض الفصام واضطرابات طيف التوحد.

إن القدرة على دراسة الاضطرابات الوراثية في الحيوانات كاملة النمو تؤدي إلى تقدم كبير في الأبحاث في هذا المجال. تعتبر التقنية الجديدة ذات قيمة خاصة بالنسبة للأمراض المعقدة مثل الفصام، حيث تلعب الجينات المتعددة دورًا. يمكن استخدام هذه الطريقة لفحص النشاط غير الطبيعي للجينات وتطوير أدوية يمكنها التعويض عن هذه التشوهات. ويتطلع الباحثون بالفعل إلى زيادة عدد الجينات المعدلة لكل تجربة من 29 إلى عدة مئات، مما يجعل هذا النهج أكثر قوة.

تقدمت ETH Zurich بطلب للحصول على براءة اختراع لهذه التكنولوجيا المبتكرة، ويخطط الباحثون لإنشاء شركة فرعية لمواصلة تطوير هذه الطريقة واستخدامها. لقد فتح التقدم في تكنولوجيا كريسبر إمكانيات لا حصر لها للأبحاث الطبية الحيوية، مما سمح للعلماء بالحصول على ثروة من المعلومات من تجربة واحدة وتسريع البحث عن الأسباب الجزيئية للأمراض الوراثية المعقدة.

مصادر:
– مقالة بحثية من ETH زيوريخ: [أدخل عنوان URL المصدر]
– مقالة بحثية عن الطبيعة: [أدخل عنوان URL المصدر]

By غابرييل بوتا

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