يستخدم العلماء ديدان القز المعدلة وراثيا لإنتاج ألياف حرير العنكبوت

نجح باحثون في الصين في تصنيع حرير العنكبوت باستخدام دودة القز المعدلة وراثيا. وتفيد التقارير أن الألياف الناتجة أقوى بست مرات من ألياف الكيفلار، وهي المادة المستخدمة عادة في السترات الواقية من الرصاص. يفتح هذا الإنجاز الباب أمام تسويق حرير العنكبوت بتكلفة منخفضة وعلى نطاق واسع، والمعروف بقوته وصلابته الاستثنائية.

لطالما تم الترحيب بحرير العنكبوت كبديل مستدام للمواد التقليدية بسبب خصائصه المثيرة للإعجاب. ومع ذلك، فقد تم إعاقة التسويق بسبب الفهم العلمي لآلية الغزل، والتعقيد التكنولوجي لعملية الإنتاج، والتحديات في هندسة أساليب التصنيع الفعالة من حيث التكلفة.

لقد ثبت أن الطبقة السطحية من الدهون والبروتينات السكرية الموجودة على شبكات العنكبوت، والمعروفة باسم "طبقة الجلد"، يصعب تكرارها باستخدام الإجراءات الحالية لحرير العنكبوت الاصطناعي. للتغلب على هذه العقبة، لجأ العلماء إلى دودة القز المعدلة وراثيا كحل.

ومن خلال إدخال جينات بروتين حرير العنكبوت في الحمض النووي لديدان القز، تمكن الباحثون من التعبير عن هذه الجينات في غدد دودة القز. تم تحقيق ذلك من خلال مزيج من تقنية تحرير الجينات CRISPR-Cas9 والحقن المجهري في بيض دودة القز المخصب.

أدى التعديل الوراثي الناجح لديدان القز إلى إنتاج ألياف حرير العنكبوت التي أظهرت صلابة ملحوظة. في الواقع، وُجد أن الألياف أقوى بست مرات من الكيفلار، مما يجعلها بديلاً واعدًا للاستخدام في تطبيقات مختلفة، بما في ذلك معدات الحماية.

وكان أحد التحديات الكبيرة في الدراسة هو الحقن المجهري المطلوب لإدخال التعديلات الجينية في بيض دودة القز. ومع ذلك، ثابر الباحثون، وكان رؤية العيون الحمراء المتوهجة لديدان القز المعدلة وراثيًا تحت المجهر الفلوري بمثابة إشارة إلى نجاحهم.

وبالإضافة إلى إنتاج حرير العنكبوت، طور العلماء أيضًا تقنية لتصنيع بديل صديق للبيئة للألياف التجارية الاصطناعية مثل النايلون.

إن التوليف الناجح لحرير العنكبوت من دودة القز المعدلة وراثيا يمهد الطريق لتسويق هذه المادة الرائعة على نطاق واسع. ومع وجود تقنيات راسخة لتربية دودة القز، أصبح من الممكن الآن إنتاج ألياف حرير العنكبوت بتكلفة أقل وعلى نطاق أوسع.

يمثل هذا البحث خروجًا كبيرًا عن الدراسات السابقة، حيث يتضمن مفهوم تعديلات "التوطين" لضمان الغزل المناسب لألياف الحرير. العلماء واثقون من أن الطريق إلى تسويق حرير العنكبوت على نطاق واسع أصبح الآن في متناول اليد.

المصدر

جونبينج مي، ييزونغ تشو، وآخرون. ألياف حرير عنكبوت كاملة عالية القوة وفائقة الصلابة يتم نسجها من دودة القز المعدلة وراثيًا. موضوع. دوى: 10.1016/j.matt.2023.08.013