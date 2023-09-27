تعمل البكتيريا المعدلة وراثيًا على تحويل النفايات البلاستيكية إلى مواد كيميائية ذات قيمة

طورت مجموعة من العلماء بكتيريا معدلة وراثيا لديها القدرة على تحويل النفايات البلاستيكية بكفاءة إلى مواد كيميائية قيمة، وفقا لدراسة نشرت في مجلة Nature Communications. يعد التلوث البلاستيكي أزمة عالمية متنامية لها آثار خطيرة على البيئة والحياة البرية وصحة الإنسان. أحد الحلول المحتملة هو إعادة تدوير البلاستيك إلى منتجات مفيدة باستخدام الكائنات الحية الدقيقة المهندسة، ولكن هذا النهج كان معقدًا وصعبًا.

في هذه الدراسة، قام الباحثون بقيادة تينغ لو وجيمس كولينز بتصميم سلالتين معدلتين وراثيًا من Pseudomonas putida، وهي بكتيريا التربة، لإعادة تدوير البولي إيثيلين تيريفثاليت (PET)، أحد أكثر أنواع البلاستيك شيوعًا. تم تصميم كل سلالة لتحطيم أحد المنتجين الثانويين اللذين يحدثان أثناء التحلل الكيميائي للبلاستيك: حمض تيريفثاليك وجلايكول الإيثيلين.

من خلال الجمع بين هاتين السلالتين في اتحاد، وجد الباحثون أنهم كانوا قادرين على تحقيق كفاءة أعلى مقارنة باستخدام سلالة واحدة تعالج كلا المنتجين الثانويين. وتمكنت البكتيريا أيضًا من زيادة تدوير البلاستيك عن طريق تحويله إلى بوليمر قابل للتحلل الحيوي يسمى PHA وmuconate، والذي يمكن استخدامه لإنتاج البولي يوريثين وحمض الأديبيك. ويشيع استخدام مادة البولي يوريثين في المواد اللاصقة والطلاءات والعزل، في حين يستخدم حمض الأديبيك لتصنيع النايلون.

تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن هندسة المجتمعات الميكروبية يمكن أن تكون طريقة واعدة وفعالة لإعادة تدوير البوليمرات وتعزيز الاستدامة البيئية. ويعتقد الباحثون أن المفهوم والاستراتيجيات المستخدمة في هذه الدراسة قد تكون قابلة للتطبيق أيضًا على معالجة أنواع أخرى من البلاستيك.

يوضح هذا البحث الرائد قدرة البكتيريا المعدلة وراثيًا على معالجة مشكلة التلوث البلاستيكي وتحويل النفايات إلى مواد كيميائية ومنتجات قيمة. ومن خلال تسخير قوة البيولوجيا التخليقية، قد نقترب خطوة واحدة من إيجاد حلول مبتكرة لأزمة البلاستيك العالمية.

المصدر

تنغ باو وآخرون، تقسيم العمل الميكروبي الهندسي لإعادة تدوير البلاستيك، Nature Communications (2023). دوى: 10.1038/s41467-023-40777-x

تنويه:

يمكن للبكتيريا الآكلة للبلاستيك المعدلة وراثيًا أن تمنح النفايات حياة جديدة (2023، 27 سبتمبر). تم الاسترجاع في 27 سبتمبر 2023 من https://phys.org/news/2023-09-genetically-plastic-eating-bacteria-life.html