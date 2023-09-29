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تحديد الشعاب المرجانية المقاومة للأمراض من أجل أنظمة الشعاب المرجانية الأكثر صحة

Byمامفو بريشيا

سبتمبر 29، 2023
تحديد الشعاب المرجانية المقاومة للأمراض من أجل أنظمة الشعاب المرجانية الأكثر صحة

أجرى عالم الشمال الشرقي ستيفن فولمر بحثًا لاستكشاف إمكانية تحديد الشعاب المرجانية المقاومة للأمراض من خلال تركيبها الجيني وإمكانية إنشاء أنظمة شعاب مرجانية أكثر صحة من خلال التربية الانتقائية. ويكشف تقرير فولمر في مجلة ساينس أن هناك العشرات من الأنماط الجينية لقرون الأيائل من فلوريدا وبنما مقاومة أو شديدة المقاومة للأمراض. يمكن أن يكون هذا الاكتشاف مفيدًا لمزارعي المرجان الذين يقومون بزراعة المرجان في مشاتل تحت الماء، حيث سيكونون قادرين على تحديد الشعاب المرجانية شديدة المقاومة للأمراض. ووجدت الدراسة أن ما لا يقل عن 10 متغيرات جينية يمكنها تحديد الشعاب المرجانية المقاومة للأمراض بدقة.

كان لمرض الشريط الأبيض تأثير مدمر على الشعاب المرجانية في منطقة البحر الكاريبي، مما أدى إلى القضاء على هذه الأنواع المرجانية الشهيرة. يهدف بحث فولمر إلى معالجة نقص المعرفة فيما يتعلق بمقاومة الأمراض في مجموعات المرجان المتبقية. من خلال إخضاع 50 نمطًا وراثيًا من الشعاب المرجانية من فلوريدا وبنما لمرض الشريط الأبيض، وجد فولمر وفريقه 33 نمطًا وراثيًا أظهر مقاومة للأمراض و15 نمطًا وراثيًا كان شديد المقاومة للأمراض. يمكن أن تساعد هذه المعلومات في عملية تعافي الشعاب المرجانية في فلوريدا، حيث يمكن لمزارعي المرجان أن يقوموا بشكل انتقائي بتربية الشعاب المرجانية المقاومة للأمراض من أجل جهود الترميم.

على الرغم من أن مرض الشريط الأبيض يحدث بسبب مسببات الأمراض البكتيرية، إلا أنه لا يُعرف سوى القليل عن البكتيريا المحددة المسؤولة. المرجان عبارة عن مستعمرات لحيوانات صغيرة تسمى بوليبات لها علاقة تكافلية مع الطحالب التي تقوم بعملية التمثيل الضوئي، حيث تزودها بالغذاء على شكل سكريات. إن ارتفاع درجات حرارة البحر، الذي يمكن أن يسبب التبييض الحراري للشعاب المرجانية، قد يجعلها أكثر عرضة للأمراض. سوف تستكشف الأبحاث المستقبلية الروابط بين مقاومة الأمراض وتحمل درجات الحرارة.

تسلط هذه الدراسة الضوء على إمكانية الاختيار الجيني في زراعة المرجان لإنشاء شعاب مرجانية مقاومة للأمراض وتعزيز أنظمة الشعاب المرجانية الأكثر صحة. ومن خلال تحديد وتربية الشعاب المرجانية المقاومة للأمراض، يمكن أن تكون جهود ترميم الشعاب المرجانية أكثر فعالية في مكافحة الآثار الضارة الناجمة عن تفشي الأمراض.

المصدر: فولمر، SV وآخرون. (2017). الأنماط الجينية المرتبطة بالأمراض لمسببات الأمراض المرجانية السراتية الذابلة أظهر الارتباط مع تفشي مرض الشريط الأبيض في ضفاف حديقة الزهور، خليج المكسيك. التطبيقية وعلم الأحياء الدقيقة البيئي، المجلد. 83 ، رقم 12.

By مامفو بريشيا

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