فك رموز تطور البكتيريا الزرقاء: رؤى من التحليل الجيني

لعبت البكتيريا الزرقاء، رائدة الأكسجين في الغلاف الجوي، دورًا حيويًا في تشكيل تاريخ الأرض. إن فهم تطورها أمر بالغ الأهمية لكشف قصة الحياة على كوكبنا. حتى وقت قريب، كان يعتبر الدهن الأحفوري 2-ميثيلهوبان علامة حيوية موثوقة للبكتيريا الزرقاء في الرواسب القديمة. ومع ذلك، أثار بحث جديد شكوكًا حول خصوصيته، حيث تم اكتشاف أن Alphaproteobacteria يمكنها أيضًا إنتاج هذا الدهن.

سعى فريق من الباحثين الدوليين، بقيادة يوسوكي هوشينو من مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض GFZ وبنجامين نيترشيم من مركز MARUM لعلوم البيئة البحرية، إلى الكشف عن التاريخ التطوري للجينات المسؤولة عن تخليق 2-ميثيلهوبان. ومن خلال دراسة توزيع وتنوع هذه الجينات، تمكنوا من تحديد مدى موثوقية 2-ميثيلهوبان كمؤشر حيوي.

تكشف النتائج التي توصلوا إليها، والتي نشرت في مجلة Nature Ecology & Evolution، أن الجين المسؤول عن إنتاج 2-ميثيل هوبان، HpnP، كان موجودًا بالفعل في السلف المشترك للبكتيريا الزرقاء منذ أكثر من ملياري سنة. في المقابل، اكتسبت البكتيريا ألفا بروتوبتيريا هذا الجين منذ حوالي 750 مليون سنة. وبالتالي، لا يزال بإمكان 2-ميثيلهوبان أن يعمل كمؤشر حيوي موثوق للبكتيريا الزرقاء المنتجة للأكسجين في الرواسب التي يعود تاريخها إلى أكثر من 750 مليون سنة.

توضح هذه الدراسة قوة التحليل الجيني جنبًا إلى جنب مع علم الرواسب وعلم الأحياء القديمة والكيمياء الجيولوجية لتعزيز القيمة التشخيصية للمؤشرات الحيوية. ومن خلال دراسة التاريخ التطوري لهذه الجينات، يمكن للباحثين تحسين فهمنا للأنظمة البيئية المبكرة.

أسئلة وأجوبة

ما هي أهمية البكتيريا الزرقاء في تاريخ الأرض؟

لعبت البكتيريا الزرقاء دورًا حاسمًا في تحويل الأرض من بيئة خالية من الأكسجين إلى بيئة تدعم الحياة المعقدة. لقد كانوا المنتجين الأساسيين للمركبات العضوية والأكسجين الجوي لفترات طويلة خلال تاريخ الأرض المبكر.

لماذا تعتبر الدهون الأحفورية مهمة كمؤشرات حيوية؟

يمكن للدهون الأحفورية، مثل 2-ميثيلهوبان، أن تشير إلى وجود التمثيل الضوئي الأكسجيني في الرواسب الجيولوجية القديمة. وعلى عكس البكتيريا الفعلية، يمكن الحفاظ على هذه الدهون في الصخور الرسوبية لملايين السنين وتوفر معلومات قيمة عن النظم البيئية الماضية.

لماذا كان هناك شك حول موثوقية 2-ميثيلهوبان كمؤشر حيوي؟

كشفت الاكتشافات الحديثة أن Alphaproteobacteria يمكنها أيضًا إنتاج 2-ميثيلهوبان، مما يثير تساؤلات حول خصوصية هذا المؤشر الحيوي للبكتيريا الزرقاء. توضح هذه الدراسة التاريخ التطوري للجينات المعنية وتؤكد موثوقية 2-ميثيلهوبان كمؤشر حيوي للبكتيريا الزرقاء المنتجة للأكسجين.

ما هو المنهج الجديد المستخدم في هذه الدراسة؟

قام الباحثون بدمج التحليل الجيني الشامل مع تحليلات الرواسب عالية النقاء لتحديد توزيع الجينات المسؤولة عن إنتاج 2-ميثيلهوبان. يوفر هذا النهج فهمًا أكثر دقة للجدول الزمني التطوري ويحسن دقة عمليات إعادة بناء النظام البيئي.