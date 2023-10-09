العواقب الوراثية لصيد الحيتان التجاري على مجموعات الحيتان

كشفت دراسة حديثة أجرتها جامعة ولاية أوريغون عن التداعيات الجينية لصيد الحيتان التجاري على أعداد الحيتان. على وجه التحديد، ركز البحث على فقدان التنوع الجيني بين الحيتان الباقية على قيد الحياة، مع التركيز بشكل خاص على الأنساب الأمومية للحيتان الزرقاء والحيتان الحدباء.

للتحقيق في التركيب الجيني للحيتان الحالية مقارنة بتلك الموجودة في الماضي، قام العلماء بفحص عظام الحيتان المكتشفة بالقرب من محطات صيد الحيتان المهجورة في جورجيا الجنوبية، وهي جزيرة تقع في جنوب المحيط الأطلسي. أدى الجمع بين درجات الحرارة الباردة في المنطقة وانتشار صيد الحيتان التجاري إلى وجود عدد كبير من العظام المهملة المتاحة للتحليل. قدمت هذه العظام نظرة ثاقبة للتنوع الجيني قبل صيد الحيتان لمجموعات الحيتان الزرقاء والحيتان الحدباء.

وكشفت نتائج الدراسة عن أدلة دامغة على فقدان سلالات الحمض النووي للأمهات في هذه الأنواع من الحيتان. ترتبط سلالات الأمهات بالذكريات الثقافية، بما في ذلك معرفة أماكن التغذية والتكاثر التي تنتقل عبر الأجيال. وبالتالي، فإن فقدان نسب الأم يعني فقدان معلومات قيمة. ونتيجة لذلك، اختفت معظم أعداد الحيتان المحلية من جورجيا الجنوبية.

ومع ذلك، مع توقف صيد الحيتان التجاري، بدأت الحيتان في العودة ببطء إلى الجزيرة. وعلى الرغم من أن أعدادهم لا تزال منخفضة نسبيًا، إلا أن هناك شعورًا بأنهم يعيدون اكتشاف هذا الموطن. ويمثل هذا فرصة لتوثيق إعادة التشكل الطبيعي لمناطق التغذية السابقة هذه، على غرار ما لوحظ مع الحوت الصائب الجنوبي حول نيوزيلندا.

على الرغم من عودة أعداد الحيتان إلى الظهور، إلا أن آثار صيد الحيتان التجاري قد تظل محسوسة لسنوات عديدة. تتمتع الحيتان بعمر طويل، حيث يعيش بعضها حتى 100 عام، مما يعني أن الأفراد الذين كانوا على قيد الحياة خلال عصر صيد الحيتان ربما لا يزالون يساهمون في تعداد الحيتان الحالي. ونتيجة لذلك، فإن وفاتهم في نهاية المطاف يمكن أن تؤدي إلى فقدان المزيد من أنساب الأمهات.

ومن الأهمية بمكان مواصلة مراقبة هؤلاء السكان المتعافين لتقييم التقدم المحرز وتحديد ما إذا كانوا يمثلون بقايا سكان جورجيا الجنوبية قبل صيد الحيتان أو إعادة اكتشاف المنطقة وإعادة استعمارها. يوفر هذا البحث فرصة قيمة لإعادة بناء الاتجاهات التاريخية لأعداد الحيتان واكتساب فهم أعمق لتأثير أنشطة صيد الحيتان الماضية.

مصادر:

- جامعة ولاية أوريغون.