الاختلافات الوراثية وراء خصائص الزهور في الزهور البرية

كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون في جامعة كارولينا الجنوبية أن بعض الاختلافات الجينية الرئيسية هي المسؤولة عن الاختلافات الكبيرة في خصائص الزهور بين الزهور البرية التي تعتمد على الملقحات المختلفة. تُعرف خصائص الزهرة هذه، المعروفة باسم "متلازمات التلقيح"، خصيصًا لجذب واستيعاب الملقحات الخاصة بها، مثل الحشرات أو الطيور.

وركز الباحثون على جنس Penstemon، الذي يضم أنواعًا مختلفة ذات متلازمات التلقيح المختلفة. على سبيل المثال، تمتلك معظم أنواع البنستيمون أزهارًا زرقاء عريضة تعمل كمنصات للنحل، بينما طورت أنواع أخرى أزهارًا ضيقة حمراء تشبه الأنبوب تتكيف مع تلقيح الطيور الطنانة.

ومن أجل فهم كيفية الحفاظ على متلازمات التلقيح هذه على المستوى الجيني، قام الباحثون بتسلسل الحمض النووي لـ 229 نباتًا من ثلاثة أنواع من البنستيمون ذات الصلة. ووجدوا أنه على الرغم من الاختلافات الكبيرة في خصائص الزهور بين الأنواع، إلا أنه كان هناك عدد قليل من الاختلافات الجينية التي تميزهم عن بعضهم البعض.

ومع ذلك، حدد الباحثون 21 موقعًا وراثيًا تختلف باستمرار بين الأنواع ذات الملقحات المختلفة. وارتبطت هذه المواقع بلون الزهرة وعرضها وحجم الرحيق، وهي سمات فريدة لكل متلازمة تلقيح.

وتشير الدراسة إلى أن أحداث التهجين النادرة بين الأنواع المجاورة ذات الملقحات المختلفة، إلى جانب ضغط الاختيار القوي للحفاظ على خصائص محددة للزهور، يمكن أن تفسر النتائج. على الرغم من الاختلافات الملحوظة بسهولة في هذا المجال، فإن الاختلافات الجينية بين أنواع البنستيمون الملقحة بالنحل والطيور الطنانة تكون ضئيلة نسبيًا.

مصادر:

بلوس الأحياء: Wessinger CA، Katzer AM، Hime PM، Rausher MD، Kelly JK، Hileman LC (2023) هناك عدد قليل من المواقع الوراثية الأساسية التي تميز أنواع Penstemon مع الزهور التي تتكيف مع التلقيح بواسطة النحل أو الطيور الطنانة. بلوس بيول 21(9): e3002294. دوى: 10.1371/journal.pbio.3002294