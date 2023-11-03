هل يمكن لجينات أحد أسلاف الإنسان القديم أن تساهم في الإصابة بالاكتئاب؟

تشير دراسة حديثة إلى أن الجين المتحور الموروث من أسلاف الإنسان القديم قد يكون مرتبطًا بالاكتئاب لدى بعض الأفراد المعاصرين. ويُعتقد أن الجين، المسمى SLC30A9، قد زود الأنواع البشرية القديمة المعروفة باسم الدينيسوفان بميزة في التعامل مع الطقس البارد. ومع ذلك، في البشر المعاصرين الذين يمتلكون هذا الجين، قد يؤدي إلى إشارات خاطئة في الدماغ، مما قد يزيد من خطر الاكتئاب.

الدينيسوفان، وهو نوع شقيق لإنسان النياندرتال، كان موجودًا منذ حوالي 600,000 ألف سنة. لقد تزاوجوا مع كل من إنسان نياندرتال والإنسان العاقل الأوائل، ونقلوا نسخة مختلفة من الجين SLC30A9. وقد مكّن هذا الجين من زيادة نقل الزنك إلى الخلايا وتعزيز إنتاج الطاقة داخل الميتوكوندريا، مما يسمح للأفراد الذين لديهم هذه الطفرة بتنظيم درجة حرارة الجسم بشكل أفضل في البيئات الباردة.

ومع ذلك، فقد ارتبط نفس المتغير الجيني أيضًا بحالات نفسية مثل الفصام والاكتئاب. اكتشف الباحثون هذا الارتباط الجيني من خلال التحليل الجيني، مشيرين إلى أن نسخة الدينيسوفان من الجين نشأت على الأرجح من التهجين مع الأنواع القديمة.

ومن المثير للاهتمام أن الدراسة لم تجد أي دليل على وجود جين الطقس البارد لدى إنسان النياندرتال. لذلك، يُعتقد أن الاختلاف الجيني نشأ حصريًا من إنسان الدينيسوفان. مع مرور الوقت، قدم هذا التنوع الجيني ميزة انتقائية للبشر الأوائل، مما أدى إلى انتشاره بين السكان المعاصرين.

وقد ربطت العديد من الدراسات السابقة متغير الجين SLC30A9 بزيادة خطر الإصابة باضطرابات الصحة العقلية مثل فقدان الشهية، واضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط (ADHD)، والتوحد، والاضطراب ثنائي القطب، واضطراب الوسواس القهري (OCD)، والفصام. وقد لوحظ أن الشكل المتحور للجين يزيد من استثارة الجهاز العصبي ويغير التوازن المعدني داخل الدماغ.

ومن المثير للاهتمام أن السكان المنحدرين من أصل آسيوي يظهرون ارتفاعًا في معدل انتشار الجين البارد والمعرض للاكتئاب، في حين أن السكان من أصل أفريقي لديهم معدل انتشار أقل. ويعزى هذا الاختلاف إلى اختلاط السكان الذين تفرقوا من أفريقيا ورثوا جين الدينيسوفان في آسيا.

وعلى الرغم من أن الدراسة حول تأثير الزنك أجريت في خلايا معملية، إلا أن الباحثين يأملون في توسيع أبحاثهم لتشمل نماذج حيوانية. قد يوفر المزيد من البحث رؤى إضافية حول العلاقة بين هذا الجين القديم وتأثيره على الصحة العقلية لدى البشر المعاصرين.

أسئلة وأجوبة

س: ما هو الجين SLC30A9؟



ج: الجين SLC30A9 هو جين متحور تم توريثه من النوع البشري القديم، الدينيسوفان. ويعتقد أنه منحهم ميزة التكيف مع الظروف الجوية الباردة.

س: كيف يساهم الجين SLC30A9 في الإصابة بالاكتئاب؟



ج: ارتبط الشكل المتحور لجين SLC30A9 بإشارات خاطئة في الدماغ، مما قد يزيد من خطر الاكتئاب لدى الأفراد المعاصرين الذين يرثون هذا الجين.

س: هل هناك اضطرابات أخرى في الصحة العقلية مرتبطة بالجين SLC30A9؟



ج: نعم، تم ربط متغير الجين SLC30A9 بزيادة خطر الإصابة بفقدان الشهية، واضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، والتوحد، والاضطراب ثنائي القطب، والوسواس القهري، والفصام.

س: ما هي المجموعات السكانية التي لديها معدل انتشار أعلى لجين SLC30A9؟



ج: السكان المنحدرون من أصل آسيوي لديهم معدل انتشار أعلى للجين، في حين أن السكان المنحدرين من أصل أفريقي لديهم معدل انتشار أقل. ويُعتقد أن هذا نتيجة اختلاط السكان الذين تفرقوا من أفريقيا ورثوا جين الدينيسوفان في آسيا.